Cayó preso por robarse una anchada de una casa de Chimbas

El hecho ocurrió en el barrio Los Toneles , cuando Matías Ezequiel Tejada , de 18 años, saltó el cerco perimetral de una vivienda con la intención de sustraer una anchada . La maniobra fue advertida por el dueño de casa, un hombre de 32 años, quien rápidamente dio aviso a la Policía.

Mientras tanto, personal del Comando Radioeléctrico Norte realizaba recorridas de prevención en la zona y llegó al lugar justo a tiempo para interceptar al joven ladrón, que no pudo concretar su cometido.

Tras la aprehensión, el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Emiliano Usin. Ahora, el muchacho deberá enfrentar la Justicia en las próximas horas bajo el procedimiento especial de flagrancia.