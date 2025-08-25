lunes 25 de agosto 2025

Tristeza

Conmoción en Caucete por la muerte de un hombre de 38 años

Vecinos y familiares despidieron con profundo dolor a Juan David Aguilar, conocido como “Bebe”. El deceso trascendió durante este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
muerte caucete

Profundo dolor en Caucete. Este lunes informaron la muerte de un vecino de 38 años, identificado como Juan David Aguilar y conocido entre sus allegados como “Bebe”.

La noticia generó consternación en familiares, amigos, vecinos y conocidos, quienes no tardaron en expresarse en redes sociales con sentidos mensajes de despedida.

“Se nos fue una persona excelente, un gran amigo, no tengo palabras. Descansa en paz hermano querido”, escribió uno de sus allegados. Otro vecino agregó: “Descansa en paz, mi querido hermano de la vida. Se te va a extrañar, tus risas, tus locuras. Que Dios te guíe con su luz eterna y descanses en paz, Bebe”.

Fuentes ligadas al caso confirmaron a este medio que el hecho ocurrió en una vivienda del Barrio Huarpe, donde Aguilar perdió la vida tras tomar una drástica decisión.

La Policía y personal judicial trabajaron en el lugar para constatar lo sucedido.

