"El Moco" le hizo honor a su apodo: cayó tras el robo de artículos de jardinería y grifería en Caucete

Un delincuente, identificado como Zárate y apodado “ El Moco ”, fue detenido en Caucete durante las últimas horas. El ladrón quedó vinculado a un robo domiciliario ocurrido días atrás en ese departamento, en el que sustrajo elementos de jardinería y grifería.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se remonta al pasado miércoles, cuando un hombre encapuchado ingresó a una vivienda caucetera y se llevó artículos de jardinería y piezas de grifería para baño. Desde entonces, personal de la Brigada de Investigaciones Este D-5 inició tareas de inteligencia para dar con el autor.

Con los datos reunidos y bajo orden judicial, efectivos de esa división, junto con la División Rural D-5 y en presencia del Ayudante Fiscal, llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Salta, Caucete.

Allí lograron detener a Zárate, alias “El Moco”, reconocido en el ambiente delictivo por protagonizar hechos de similares características. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron varios de los elementos denunciados como robados: una mesa matera de madera, un sillón de madera para niños y un inodoro.

El sospechoso quedó alojado en sede policial, a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, donde en las próximas horas deberá enfrentar audiencia para definir su situación procesal.