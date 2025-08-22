viernes 22 de agosto 2025

En las redes

La imprudencia, en dos ruedas: los videos de dos conductas indebidas de motociclistas en las calles de San Juan

En pocas horas se viralizaron dos grabaciones que muestran a motociclistas en maniobras imprudentes. Uno aparece tomando cerveza sin casco ni patente y otro trasladando una bicicleta en plena calle de Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
motociclistas san juan

Dos situaciones insólitas en las calles de San Juan volvieron a encender las alarmas por la imprudencia al volante. En apenas unas horas circularon en redes sociales y en grupos de WhatsApp dos videos que muestran conductas indebidas de motociclistas, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de terceros.

El primer registro llegó a través de la red social TikTok. El usuario sanjuanino “el_nawex” publicó un video en el que se observa a un motociclista sin casco, sin patente visible y con una lata de cerveza en la mano. El hombre espera que el semáforo cambie a verde mientras consume alcohol. Además, el internauta muestra que una agente de la Policía, que se encuentra con el uniforme y aparentemente espera el colectivo, está a pocos metros de la escena.

Aunque no se precisó el lugar exacto, en las imágenes se aprecian postes pintados de amarillo, característicos de Rawson. La publicación no tardó en viralizarse, acumulando cientos de “Me gusta” y comentarios de indignación por la temeridad de la conducta.

El segundo episodio se conoció este viernes, cuando un lector del diario envió un video registrado en calle Rastreador Calívar, casi avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia. Allí se ve a un motociclista que lleva un acompañante, quien a su vez sostiene una bicicleta con el brazo derecho mientras la moto circula junto a un ciclista.

