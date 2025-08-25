lunes 25 de agosto 2025

Conmoción

Encontraron un arma en medio de una plaza de Pocito

Una mujer se encontraba haciendo trabajos de mantenimiento y limpieza en el lugar público, cuando halló el revólver en la Plaza Villa Huarpe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-25 at 9.26.11 PM

Una mujer de 50 años encontró un arma de fuego en la Plaza Villa Huarpe, ubicada en la intersección de calles Juan Jufré y Juan P. Justo, en el departamento Pocito, mientras realizaba tareas de mantenimiento y limpieza, según informaron fuentes policiales.

El arma estaba sobre el pasto, en una zanja o canal de riego dentro de la plaza. Tras el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, que se presentó rápidamente en el lugar.

El Departamento de Policía Científica realizó el levantamiento del arma y se encargará de los análisis correspondientes. Las autoridades investigarán su procedencia y determinarán si está operativa o apta para disparo.

La Policía indicó que se llevarán a cabo actuaciones investigativas para esclarecer cómo llegó el arma al espacio público y quién podría estar vinculada a su presencia en la plaza.

