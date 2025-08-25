Encontraron un arma en medio de una plaza de Pocito

Una mujer de 50 años encontró un arma de fuego en la Plaza Villa Huarpe, ubicada en la intersección de calles Juan Jufré y Juan P. Justo, en el departamento Pocito, mientras realizaba tareas de mantenimiento y limpieza, según informaron fuentes policiales.

El arma estaba sobre el pasto, en una zanja o canal de riego dentro de la plaza. Tras el hallazgo, la mujer dio aviso a la Policía, que se presentó rápidamente en el lugar.

El Departamento de Policía Científica realizó el levantamiento del arma y se encargará de los análisis correspondientes. Las autoridades investigarán su procedencia y determinarán si está operativa o apta para disparo.

La Policía indicó que se llevarán a cabo actuaciones investigativas para esclarecer cómo llegó el arma al espacio público y quién podría estar vinculada a su presencia en la plaza.