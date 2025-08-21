Logró abrir la puerta de un camión para robar, pero cayó poco después

Enzo Gonzalo Cabrera, de 28 años, fue atrapado por la Policía en Caucete, tras robar elementos del interior de un camión.

Un hombre de 28 años fue aprehendido por personal policial en el departamento Caucete tras protagonizar un robo a un camionero. El detenido fue identificado como Enzo Gonzalo Cabrera.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Santa María de Oro y calle Laprida, donde Cabrera, junto a otro sujeto, violentó la puerta del acompañante de un camión conducido por un chofer de apellido Castro. Tras forzar el acceso, los delincuentes sustrajeron una caja con herramientas y un equipo de sonido.

Ambos intentaron darse a la fuga, pero Cabrera fue alcanzado y detenido por efectivos de la Comisaría 9°. Su cómplice logró escapar y continúa siendo buscado. Los elementos robados fueron recuperados por la Policía.

La causa quedó a disposición de la UFI de Flagrancia.