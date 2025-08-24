domingo 24 de agosto 2025

Inauguraron nuevas luminarias LED en el Barrio Justo Castro IV de Caucete

La intedenta Romina Rosas estuvo presente durante el acto. La obra incluyó el recambio de 65 luminarias LED y la instalación de cuatro farolas en el espacio verde del barrio, con el objetivo de mejorar la seguridad.

La intendenta Romina Rosas encabezó la inauguración de nuevas luminarias LED en el Barrio Justo Castro IV, ubicado en el sector Sur de Caucete. La obra contempló el recambio de 65 luminarias de 100 watts a lo largo de las calles principales y la instalación de cuatro farolas en el espacio verde comunitario.

Durante el acto, Rosas destacó la participación de los vecinos y resaltó que la iluminación no solo mejora la estética del barrio, sino que también incrementa la seguridad y la calidad de vida. La intendenta agradeció la colaboración de Maite Romero, referente barrial, y del equipo de trabajo de la Secretaría de Obras.

La ceremonia contó con la presencia del diputado departamental Emilio Escudero, el presidente del Concejo Deliberante José Luis Giménez, concejales, funcionarios municipales y el ex intendente de San Martín, Cristian Andino.

Juan José “Cale” Escobar, secretario de Obras y presidente de la Unión Vecinal del barrio, destacó los avances alcanzados y expresó el compromiso de continuar con futuras mejoras en la infraestructura local.

Rosas agregó que la inauguración forma parte de un plan de recambio de luminarias a tecnología LED, financiado con recursos propios, y anunció la realización de actividades comunitarias, como el próximo festejo del Día del Niño.

