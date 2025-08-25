lunes 25 de agosto 2025

Sabor y color

Se develó el misterio: quiénes son los creadores de los mejores churros sanjuaninos

Rivadavia vivió este domingo la primera edición del Festival del Churro y premió a los ganadores del concurso. Mirá las mejores fotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Rivadavia, San Juan eligió sus mejores churros.

En Rivadavia, San Juan eligió sus mejores churros.

Este domingo por la tarde, Rivadavia vivió su primer Festival del Churro y eligió las mejores propuestas sanjuaninos del dulce. La propuesta que convocó a familias, emprendedores y amantes de la cocina tradicional en el corazón del Parque de Rivadavia y dejó postales llenas de color.

La actividad, organizada como parte de las celebraciones por el aniversario del departamento, reunió a cientos de personas que disfrutaron de un evento cargado de sabor, creatividad y alegría.

Durante la jornada, los participantes compitieron por demostrar quién tenía la receta más deliciosa y original. El jurado evaluó sabor, presentación y técnica.

Los creadores de los mejores churros fueron:

- Primer puesto: Soledad de Mora, quien se llevó los aplausos del público, el reconocimiento del jurado y premios en efectivo.

- Segundo lugar: Ariel Nieto

- Tercer puesto: Oscar Pérez

Además del concurso, el festival ofreció un paseo de artesanos locales, espectáculos de música en vivo y un ambiente que convirtió el parque en un verdadero punto de encuentro para los rivadavienses. Los asistentes pudieron degustar churros de todo tipo: clásicos, rellenos, bañados en chocolate y hasta versiones saladas.

Tras el éxito del evento, desde el municipio destacaron que, “con esta primera edición, el Concurso del Churro se posiciona como una nueva tradición que promete crecer año a año, sumando propuestas gastronómicas al departamento”.

