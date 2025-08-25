El Club Angaqueros del Sud celebró su 114° aniversario junto a su comunidad

La comunidad de Dos Acequias vivió el pasado sábado una noche llena de emoción y encuentro durante los festejos por el 114° aniversario del Club Angaqueros del Sud, una institución emblemática del departamento de San Martín.

El evento contó con la participación de vecinos, familias y autoridades, quienes disfrutaron de música, danzas y comidas típicas en un marco de alegría y tradición.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 19.09.29 (1)

La celebración reafirmó el rol fundamental que cumple el club en la vida social y cultural de la comunidad, manteniendo viva la identidad y el sentido de pertenencia de generaciones de sanmartinianos.

La intendente Analía Becerra acompañó la jornada y destacó la importancia de fortalecer a las instituciones locales, que son espacios de encuentro, crecimiento y construcción colectiva.