lunes 25 de agosto 2025

Una velita más

El Club Angaqueros del Sud celebró su 114° aniversario junto a su comunidad

Las familias de Dos Acequias disfrutaron de música, danzas y comidas típicas en un nuevo cumpleaños de la institución deportiva.

Por Mario Godoy
La comunidad de Dos Acequias vivió el pasado sábado una noche llena de emoción y encuentro durante los festejos por el 114° aniversario del Club Angaqueros del Sud, una institución emblemática del departamento de San Martín.

El evento contó con la participación de vecinos, familias y autoridades, quienes disfrutaron de música, danzas y comidas típicas en un marco de alegría y tradición.

La celebración reafirmó el rol fundamental que cumple el club en la vida social y cultural de la comunidad, manteniendo viva la identidad y el sentido de pertenencia de generaciones de sanmartinianos.

La intendente Analía Becerra acompañó la jornada y destacó la importancia de fortalecer a las instituciones locales, que son espacios de encuentro, crecimiento y construcción colectiva.

Temas
