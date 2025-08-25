River lo ganaba, pero Lanús le arrebató el triunfo en la última jugada

Cuando parecía que River tenía el partido controlado y los tres puntos en el bolsillo, apareció Rodrigo Castillo para rescatar un 1-1 agónico para Lanús en su cancha. El duelo, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, dejó sensaciones encontradas: los de Gallardo se van con bronca, pero siguen como punteros del Grupo B.

El Millonario se había puesto arriba en el marcador a los 31 del segundo tiempo con una jugada bien elaborada: Quintero mandó un centro preciso al segundo palo, Galoppo la bajó de cabeza y Gonzalo Montiel definió sin marcas para poner el 1-0. Era un premio justo tras una primera parte donde River dominó con claridad.

Sin embargo, el trámite del partido cambió en el complemento. Lanús ajustó las marcas, ganó terreno y empezó a complicar con pelotas cruzadas y ataques por los costados. El conjunto local tuvo una clara con un centro de Galarza que Castillo conectó mal, mandándola por arriba del travesaño.

Pero el premio llegó en la última jugada: desborde por la izquierda, centro al área con un leve desvío y definición de Castillo por el segundo palo para el empate. La pelota besó la red y la tribuna estalló. River, desconcertado, no tuvo tiempo para reaccionar.

El elenco de Núñez presentó una formación con varios cambios respecto del duelo anterior ante Libertad. Gallardo decidió rotar pensando en el cruce de Copa Argentina frente a Unión. Por eso, nombres como Enzo Pérez, Marcos Acuña, Paulo Díaz e Ignacio Fernández ni siquiera viajaron. Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo y Lautaro Rivero fueron titulares, mientras que Maximiliano Salas volvió a sumar minutos entrando desde el banco.

Con este resultado, River se mantiene en lo más alto del Grupo B, con un punto de ventaja sobre Vélez. Pero el empate sobre la hora dejó un sabor amargo en los de la banda roja, que ya pensaban en el triunfo como un hecho consumado.