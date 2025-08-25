Intentó fugarse de la Policía en Caucete, lo atraparon y le encontraron cocaína en su auto

Un operativo policial en Caucete terminó con la detención de un hombre de 31 años que llevaba consigo decenas de dosis de cocaína . El hecho, conocido durante este lunes, ocurrió en calle Ignacio de la Roza, a la altura de Villa Etelvina, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico 37° interceptaron un Renault Megane negro.

Gran accionar Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

Violencia de género Por peligro de fuga, dictaron prisión preventiva al hombre que roció con nafta a una policía en 25 de Mayo

El conductor, identificado como Mayco Adrián Ibañez Ruarte, intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, pero fue reducido luego de ocasionar disturbios e insultar al personal policial.

image

Al requisar el vehículo, los efectivos encontraron dos recipientes con 55 envoltorios que contenían sustancia blanca, la cual arrojó resultado positivo para cocaína en la prueba de campo, con un peso total de 20 gramos.

En el lugar intervino personal de Drogas Ilegales, mientras que la Auxiliar Fiscal, Dra. Gauto, dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Justicia.