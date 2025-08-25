lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa Etelvina

Intentó fugarse de la Policía en Caucete, lo atraparon y le encontraron cocaína en su auto

El detenido, de 31 años, quedó a disposición de la Justicia. Llevaba 55 dosis dentro del vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo policial en Caucete terminó con la detención de un hombre de 31 años que llevaba consigo decenas de dosis de cocaína. El hecho, conocido durante este lunes, ocurrió en calle Ignacio de la Roza, a la altura de Villa Etelvina, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico 37° interceptaron un Renault Megane negro.

Lee además
por peligro de fuga, dictaron prision preventiva al hombre que rocio con nafta a una policia en 25 de mayo
Violencia de género

Por peligro de fuga, dictaron prisión preventiva al hombre que roció con nafta a una policía en 25 de Mayo
Imagen ilustrativa.
Gran accionar

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

El conductor, identificado como Mayco Adrián Ibañez Ruarte, intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, pero fue reducido luego de ocasionar disturbios e insultar al personal policial.

image

Al requisar el vehículo, los efectivos encontraron dos recipientes con 55 envoltorios que contenían sustancia blanca, la cual arrojó resultado positivo para cocaína en la prueba de campo, con un peso total de 20 gramos.

En el lugar intervino personal de Drogas Ilegales, mientras que la Auxiliar Fiscal, Dra. Gauto, dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Intentó robar dos bicicletas en barrio La Huella y lo detuvo la Policía

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Te Puede Interesar

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

Por Antonella Letizia
A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal
Lo que se sabe

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal

Las exportaciones mineras de San Juan superaron los 1.000 millones de dolares, cinco meses antes que en el 2024.
Exportaciones a julio

San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta
Repercusiones

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: Los de enfrente quieren romper todo
Declaraciones

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"