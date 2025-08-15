Intentó robar dos bicicletas en barrio La Huella y lo detuvo la Policía

Un hombre de 38 años fue aprehendido este viernes 15 de agosto en el Barrio La Huella, departamento Chimbas, tras intentar sustraer dos bicicletas de una vivienda.

El hecho se produjo alrededor de las 12:00 horas, cuando un vecino observó al sospechoso intentando llevarse los rodados desde el fondo de la propiedad y alertó a la policía. Gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría 17°, el hombre, identificado como Fabricio González, fue interceptado a varios metros del lugar.

La Dra. María José Puebla, Ayudante Fiscal, se hizo presente en el lugar y, tras comunicarse con el Fiscal en turno, Dr. Alberto Martínez, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.

