lunes 25 de agosto 2025

Procedimiento

Un reconocido ladrón se fue a hacer atender a un centro de salud y cayó porque tenía pedido de captura

Se trata de Sebastián Carlos “El Ñoño” Artazo. El caso es insólito, porque él estaba prófugo de la Justicia y fue al Centro de Salud Báez Laspiur de Chimbas para hacerse atender.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho insólito se registró en la noche del domingo 24 de agosto en Chimbas. Sebastián Carlos “El Ñoño” Artazo, un delincuente de frondoso prontuario que estaba prófugo de la Justicia, terminó cayendo cuando fue a atenderse en el Centro de Salud Báez Laspiur.

Según informaron fuentes policiales, personal de la División UFI Delitos contra la Propiedad realizaba tareas investigativas cuando establecieron que Artazo se encontraba en el lugar. Sobre él pesaba un pedido de captura, ya que no había regresado al Servicio Penitenciario Provincial tras gozar del beneficio de salidas transitorias.

De inmediato, los efectivos se constituyeron en el centro de salud y, tomando las medidas de seguridad correspondientes, procedieron a entrevistarlo y detenerlo. Para garantizar la efectividad del procedimiento, solicitaron la colaboración del Comando Radioeléctrico.

Finalmente, “El Ñoño” fue trasladado a la Comisaría 17ª de Chimbas, quedando a disposición del Juzgado de Ejecución Penal. Cabe recordar que Artazo cuenta con un amplio historial delictivo, con múltiples hechos contra la propiedad e incluso una condena por homicidio.

