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Comando Radioeléctrico Sur

Cayó un interno del Penal de Chimbas que tenía salidas transitorias: dónde estaba

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este lunes. El hombre, que cumplía una condena en el Servicio Penitenciario Provincial y gozaba del beneficio de salidas transitorias, era buscado por incumplir las condiciones impuestas por la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un interno del Penal de Chimbas que se encontraba prófugo tras incumplir el régimen de salidas transitorias fue recapturado durante la madrugada de este lunes en Rawson. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, quienes lo localizaron en la plaza del barrio Ansilta cuando intentaba pasar desapercibido ante la presencia policial.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 00:10. Los uniformados realizaban recorridas preventivas por la zona cuando advirtieron una actitud sospechosa por parte de un hombre que, al notar el móvil policial, trató de ocultarse detrás de un árbol.

Los efectivos procedieron a identificarlo y constataron que se trataba de Jonathan Nahuel Fuentes Irrazábal, domiciliado en el barrio Los Plátanos. Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, ya que se encontraba evadido tras incumplir el beneficio de salidas transitorias otorgado por la Justicia.

Fuentes policiales señalaron que, una vez notificado de la situación, el sujeto comenzó a insultar al personal actuante. Ante esa reacción, fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del juzgado interviniente y del Servicio Penitenciario Provincial.

El nombre de Fuentes Irrazábal ya había aparecido en las crónicas policiales sanjuaninas. A comienzos de noviembre del año pasado fue detenido luego de ser sorprendido tras un robo cometido en el comercio “La Francesca”, en Rawson. En aquella oportunidad, personal de la Comisaría 24ª logró interceptarlo durante un rastrillaje cuando escapaba con una notebook que había sido sustraída minutos antes del local.

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