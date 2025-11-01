sábado 1 de noviembre 2025

Flagrancia

Atrapan infraganti a un ladrón que entró a robar a un conocido local de Rawson

El procedimiento fue en la madrugada de este sábado. Personal de comisaría 24ta trabajó en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven delincuente fue sorprendido en plena acción cuando intentaba escapar tras robar en un reconocido local comercial de Rawson. El hecho ocurrió cerca de las 5:20 de la madrugada de este sábado, cuando efectivos de la Comisaría 24ª realizaban recorridas de prevención y fueron alertados sobre un posible robo en curso en las inmediaciones de calle Mendoza y Cabot.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron al propietario del comercio “La Francesca”, quien contó que dos hombres habían ingresado al local y sustraído una notebook marca ASUS , para luego huir por los fondos del establecimiento.

Con los datos aportados por el damnificado, los policías comenzaron un rápido rastrillaje por la zona. A pocos metros, sobre calles Vicente Mas y Formosa, divisaron a un sujeto que coincidía con la descripción. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar y arrojó una computadora ASUS, la misma que había sido robada minutos antes.

La fuga no duró mucho: fue reducido y detenido por el personal policial. El aprehendido fue identificado como Jonathan Nahuel Fuentes Irrazábal, de 25 años, domiciliado en el barrio Los Plátanos, departamento Rawson.

Por disposición de la UFI de Flagrancia, Fuentes Irrazábal fue vinculado a una causa judicial por el delito de robo y permanece detenido en los calabozos de la Comisaría 24ª mientras avanza la investigación.

