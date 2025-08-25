Presuntas coimas: Otro dueño de la Suizo Argentina entregó su teléfono a la Justicia

Jonathan Kovalivker se entregó finalmente en los tribunales de Comodoro Py. Él es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y estaba prófugo desde el viernes. La Justicia lo investiga por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde el jueves pasado, cuando estalló el escándalo por los audios del extitular de la Andis, el hermano de Emmanuel Kovalivker era buscado para secuestrarle su celular, ya que podría aportar pruebas claves en este supuesto entramado de corrupción.

Cuál es la situación de Jonathan Kovalivker

El empresario logró escaparse de Nordelta aquel jueves, cuando la Policía fue a buscarlo a su casa. De acuerdo a lo trascendido, antes de irse, habría vaciado la caja fuerte de su habitación.

Pero este lunes por la tarde, Jonathan Kovalivker fue a Comodoro Py acompañado por su abogado Martín Magram.

El pedido del juez Casanello por la causa de las coimas

Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello pidió este lunes que se bloquearan las cajas de seguridad de los exfuncionarios de la Andis, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini; y de los empresarios Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker (el papá y sus dos hijos, respectivamente).

Esta solicitud fue enviada al Banco Central para que se garantice que nadie sustraiga algún elemento que pueda servir de evidencia ante este caso que tiene en vilo al país de cara a las elecciones.

Qué pasó con Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina

A diferencia de su hermano Jonathan, Emmanuel fue interceptado por la Policía el viernes pasado mientras intentaba escaparse de Nordelta. En su auto encontraron que llevaba 266 mil dólares en efectivo. Asimismo, se le secuestró 7 millones de pesos.