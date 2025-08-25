lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Presuntas coimas: Otro dueño de la Suizo Argentina entregó su teléfono a la Justicia

Se trata de Jonathan Kovalivker, quien no había sido encontrado en los allanamientos del viernes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Jonathan Kovalivker se entregó finalmente en los tribunales de Comodoro Py. Él es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y estaba prófugo desde el viernes. La Justicia lo investiga por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lee además
bruno olivera salio a bancar a karina y javier milei en medio del escandalo por las presuntas coimas en la andis: pongo las manos en el fuego
Declaraciones

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"
por las presuntas coimas en andis, fabian martin senalo que no son hechos positivos para la politica
Repercusiones

Por las presuntas coimas en ANDIS, Fabián Martín señaló que "no son hechos positivos para la política"

Desde el jueves pasado, cuando estalló el escándalo por los audios del extitular de la Andis, el hermano de Emmanuel Kovalivker era buscado para secuestrarle su celular, ya que podría aportar pruebas claves en este supuesto entramado de corrupción.

Cuál es la situación de Jonathan Kovalivker

El empresario logró escaparse de Nordelta aquel jueves, cuando la Policía fue a buscarlo a su casa. De acuerdo a lo trascendido, antes de irse, habría vaciado la caja fuerte de su habitación.

Pero este lunes por la tarde, Jonathan Kovalivker fue a Comodoro Py acompañado por su abogado Martín Magram.

El pedido del juez Casanello por la causa de las coimas

Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello pidió este lunes que se bloquearan las cajas de seguridad de los exfuncionarios de la Andis, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini; y de los empresarios Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker (el papá y sus dos hijos, respectivamente).

Esta solicitud fue enviada al Banco Central para que se garantice que nadie sustraiga algún elemento que pueda servir de evidencia ante este caso que tiene en vilo al país de cara a las elecciones.

Qué pasó con Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina

A diferencia de su hermano Jonathan, Emmanuel fue interceptado por la Policía el viernes pasado mientras intentaba escaparse de Nordelta. En su auto encontraron que llevaba 266 mil dólares en efectivo. Asimismo, se le secuestró 7 millones de pesos.

Seguí leyendo

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"

Indagan al jefe de Seguridad de Nordelta, que habría dado el aviso sobre allanamientos por las presuntas coimas en el gobierno nacional

Funcionario de Patricia Bullrich dice que el audio de Spagnuolo sobre coimas en el gobierno es una "prueba inválida"

Nuevos audios de Spagnuolo, con más funcionarios mencionados

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta

La confianza en el Gobierno de Javier Milei bajó 13,6% y llegó a su nivel más bajo desde su asunción

La teoría del abogado que denunció las presuntas coimas en ANDIS: "Le puede costar el gobierno a Javier Milei"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nuevos audios de spagnuolo, con mas funcionarios mencionados
Polémica

Nuevos audios de Spagnuolo, con más funcionarios mencionados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel
Le quemó hasta su ropa

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé
Giro inesperado

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

Los créditos que da la Caja de Acción Social son el Personal de hasta $ 1.200.000; el Asistencial de hasta $800.000; el de Remodelación de Vivienda de hasta $2.300.000 y el de Rodados de hasta $1.400.000.
Ayuda estatal

La Caja de Acción Social de San Juan presta al mes unos $1.000 millones a unas 830 familias

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal
Lo que se sabe

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal