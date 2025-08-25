Indagan al jefe de Seguridad de Nordelta, que habría dado el aviso sobre allanamientos por las presuntas coimas en el gobierno nacional

El jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, se presentó pasado el mediodía de este lunes en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, quien se fue de su casa de un barrio privado minutos antes del arribo de la Policía.

De Vicentis, vestido con un equipo de gimnasia amarillo, llegó al juzgado junto a un abogado defensor tras un frustrado pedido de postergación del trámite.

Según la imputación, habría encubierto a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños del laboratorio a quien aún los investigadores no pudieron hallar para secuestrarle el teléfono celular y la indagatoria se realizaba ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. image

