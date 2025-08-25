Tensión y enfrentamientos en la llegada de Javier Milei a Junín

La llegada del presidente Javier Milei a Junín está marcada no solo por la expectativa de sus seguidores, sino también por momentos de tensión entre militantes libertarios y manifestantes que se movilizaron en rechazo a sus políticas.

La misma Karina Milei, desde el escenario, se refirió a los enfrentamientos.

Hablan de democracia pero el Kirchnerismo odia al que piensa distinto. Nos dicen fascistas pero nos fueron a buscar en el acto de Junín cuando estábamos de forma pacífica. Dicen que con Javier Milei la democracia está en peligro, pero el peligro son ellos. Kirchnerismo NUNCA… pic.twitter.com/a8hA7U5pSF

Karina Milei en Junín



Se solidarizó con los militantes AGREDIDOS por el KIRCHNERISMO en las afueras del Teatro @JMilei @KarinaMileiOk pic.twitter.com/Y7XVY7fs1k — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) August 25, 2025

Las inmediaciones del Teatro San Carlos son el escenario de dos concentraciones divididas tan solo por una valla y por un cordón de policía. Por un lado, grupos de simpatizantes libertarios que esperan para ingresar al lugar y apoyar al presidente. Por el otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras con pancartas en contra del ajuste y cacerolazos que hacían sentir su disconformidad.

El momento de mayor tensión fue con la llegada de José Luis Espert junto con los referentes de la LLA de Junín. Allí, el diputado nacional realizó un cruce verbal y gestual con manifestantes que se encontraban a pocos metros. Así, hubo gritos, insultos y entonación de consignas enfrentadas, lo que obligó a la policía a reforzar el vallado para evitar que las discusiones pasaran a mayores.

El momento fue posteado por el mismo Espert.

Si nos putean los chorros de siempre, es que vamos bien. pic.twitter.com/3xU83yohvr — Espert 2025 (@Espert2025) August 25, 2025

Con información del Diario Democracia