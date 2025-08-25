lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acto partidario

Tensión y enfrentamientos en la llegada de Javier Milei a Junín

Militantes libertarios y opositores se cruzaron en la previa del acto que cuenta con la presencia de Javier Milei en Junín, para presentar a los candidatos libertarios para las elecciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La llegada del presidente Javier Milei a Junín está marcada no solo por la expectativa de sus seguidores, sino también por momentos de tensión entre militantes libertarios y manifestantes que se movilizaron en rechazo a sus políticas.

Lee además
 Gregorio Dalbón realizó la denuncia que abrió el caso Andis en la Justicia.  
Punto de vista

La teoría del abogado que denunció las presuntas coimas en ANDIS: "Le puede costar el gobierno a Javier Milei"
La confianza en el gobierno de Javier Milei, en su nivel más bajo
En caída

La confianza en el Gobierno de Javier Milei bajó 13,6% y llegó a su nivel más bajo desde su asunción
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HermanosMilei/status/1960100804011966507&partner=&hide_thread=false

La misma Karina Milei, desde el escenario, se refirió a los enfrentamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tv_Libertaria/status/1960114027813888313&partner=&hide_thread=false

Las inmediaciones del Teatro San Carlos son el escenario de dos concentraciones divididas tan solo por una valla y por un cordón de policía. Por un lado, grupos de simpatizantes libertarios que esperan para ingresar al lugar y apoyar al presidente. Por el otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras con pancartas en contra del ajuste y cacerolazos que hacían sentir su disconformidad.

El momento de mayor tensión fue con la llegada de José Luis Espert junto con los referentes de la LLA de Junín. Allí, el diputado nacional realizó un cruce verbal y gestual con manifestantes que se encontraban a pocos metros. Así, hubo gritos, insultos y entonación de consignas enfrentadas, lo que obligó a la policía a reforzar el vallado para evitar que las discusiones pasaran a mayores.

El momento fue posteado por el mismo Espert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Espert2025/status/1960108162435977713&partner=&hide_thread=false

Con información del Diario Democracia

Temas
Seguí leyendo

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

Guillermo Francos aseguró no conocer "un sistema de retornos" en el gobierno nacional

El Grovana de Karina: cuánto cuesta el reloj que usa la hermana del Presidente

Quiénes reemplazarían a Patricia Bullrich y a Luis Petri, candidatos en octubre

Javier Milei respaldó a Karina, tras versiones que indicaban que usaba un reloj Rolex

Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña bonaerense: "Nada nos va a asustar"

Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nuevos audios de spagnuolo, con mas funcionarios mencionados
Polémica

Nuevos audios de Spagnuolo, con más funcionarios mencionados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel
Le quemó hasta su ropa

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado
En San Antonio de Areco

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado

Penalistas coinciden: qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General
Sustituto de Jimmy

Penalistas coinciden: qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General

Te Puede Interesar

Comenzó el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente
Trubunales

Comenzó el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ
Repaso

Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

Imagen ilustrativa
En bancarrota

Un jubilado sanjuanino sufrió una estafa de $8.000.000 con el cuento de la compra de acciones en YPF

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé
Giro inesperado

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos