lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

El senador por San Juan aseguró que no hay pruebas concretas que vinculen a Karina Milei con las supuestas irregularidades y sostuvo que la oposición busca afectar la imagen del presidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El escándalo por presuntas irregularidades y supuestas coimas en torno a la compra y venta de medicamentos golpea de lleno al corazón del oficialismo, con menciones directas a Karina Milei, hermana del presidente, y la salida de un funcionario de alto rango como primera consecuencia política.

Lee además
en australia, orrego participara de la conferencia y exposicion: copper to the world 2025
Invitado

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: "Copper to the World 2025"
penalistas coinciden: ¿que condiciones debe tener el futuro fiscal general?
Sustituto de Jimmy

Penalistas coinciden: ¿Qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General?

Mientras el tema se maneja con extremo hermetismo dentro del espacio libertario, algunos referentes eligieron expresarse públicamente. Tal es el caso del senador nacional Bruno Olivera, quien salió a respaldar a los dirigentes implicados.

“Pondría las manos en el fuego. No tengo absolutamente nada que me haga dudar de la gestión que vienen llevando adelante estas personas”, aseguró Olivera en diálogo con Radio Light. Y agregó: “Estamos en un año electoral y es lógico que cualquier tema sea utilizado por la oposición para entorpecer al Gobierno. Hay que dejar que la Justicia investigue”.

Respecto de la situación de Karina Milei, el legislador sanjuanino señaló que hasta ahora solo existen “supuestos chats” que la vinculan con la trama, pero sin pruebas concretas. “Eso te da la pauta que, que es algo que se está siendo utilizado por la oposición para tratar de, de manchar la figura del presidente, pero la verdad no hay nada que lo vincule”

A pesar de la controversia instalada, Olivera confió en que “la gente valorará la recuperación económica y la seguridad”.

Temas
Seguí leyendo

Cinthia De Luca deja la presidencia de la FUSJ: "La Federación se puso al frente de la lucha por la universidad pública"

Qué pasa con el Túnel de Zonda y por qué cobra protagonismo el Plan B para el tramo del acueducto que lo atraviesa

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

El Gobierno evalúa denunciar a Spagnuolo para despegarse tras los audios por coimas

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Quién es el dueño de la Suizo Argentina, la droguería implicada en las presuntas coimas en compra de medicamentos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penalistas coinciden: ¿que condiciones debe tener el futuro fiscal general?
Sustituto de Jimmy

Penalistas coinciden: ¿Qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Te Puede Interesar

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Por Pablo Mendoza
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: Pongo las manos en el fuego
Declaraciones

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: Copper to the World 2025
Invitado

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: "Copper to the World 2025"