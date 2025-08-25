En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: "Copper to the World 2025"

“Copper to the World” reunirá una vez más a líderes de la industria, ejecutivos mineros e innovadores de METS para explorar los últimos desarrollos que dan forma al futuro de la minería de cobre. De esta actividad estará participando esta semana el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Bajo el tema “La ventaja del Cobre: Impulsando el Futuro”, se explora cómo el cobre continúa impulsando el progreso en una era de transformación tecnológica, dinámicas cambiantes del mercado y crecientes demandas de sostenibilidad.

Con una fuerte presencia de altos ejecutivos, tomadores de decisiones de la industria y expertos globales, este evento ofrece una oportunidad sin precedentes para conectarse, colaborar y liderar la conversación sobre el futuro del cobre.

Entre los invitado figuran desde productores globales y gobiernos hasta proveedores de tecnología de vanguardia, con la meta de que los expositores representen a todo el ecosistema del cobre, abarcando la exploración, el procesamiento, la automatización, la gestión ambiental y más. Se presenta como un "lugar ideal" para vincularse con nuevos socios para proyectos, explorar soluciones innovadoras o mostrar capacidades.