domingo 24 de agosto 2025

Mercado de abasto

Subieron los precios de tres productos en las carnicerías de la Feria de Capital: cuáles son

Durante la última semana, no se registraron descensos de precios en dicho rubro, informaron desde el municipio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Estos fueron:

  • Asado: de $10.000 a $10.500
  • Peceto: de $13.000 a $14.000
  • Milanesa de carne: de $7.500 a $8.000

Durante la última semana, no se conocieron descensos de precios en dicho rubro, informaron desde el municipio.

image

¿Qué pasó con las verduras y las frutas?

Las verduras que registraron bajas fueron:

  • Papa: de $500 a $400
  • Choclo (unidad): de $1.200 a $1.000
  • Brócoli (unidad): de $1.500 a $1.200
  • Palta: de $7.000 a $6.000

Caso contrario, hubo subas en:

  • Espinaca (unidad): de $450 a $500
  • Tomate platense: de $1.500 a $2.000
  • Berenjena: de $1.500 a $2.000

En una semana sin descuentos, en las fruterías los aumentos fueron los siguientes:

  • Mandarina: de $1.800 a $2.000
  • Kiwi: de $8.000 a $9.000
  • Pera: de $1.500 a $1.800
  • Frutilla: de $9.000 a $10.000

Verduras

image

Frutas

image

