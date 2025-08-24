Subieron los precios de tres productos en las carnicerías de la Feria de Capital: cuáles son

Esta semana, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada , se registraron tres incrementos en tres productos de las carnicerías.

Estos fueron:

Asado: de $10.000 a $10.500

Peceto: de $13.000 a $14.000

Milanesa de carne: de $7.500 a $8.000

Durante la última semana, no se conocieron descensos de precios en dicho rubro, informaron desde el municipio.

¿Qué pasó con las verduras y las frutas?

Las verduras que registraron bajas fueron:

Papa: de $500 a $400

Choclo (unidad): de $1.200 a $1.000

Brócoli (unidad): de $1.500 a $1.200

Palta: de $7.000 a $6.000

Caso contrario, hubo subas en:

Espinaca (unidad): de $450 a $500

Tomate platense: de $1.500 a $2.000

Berenjena: de $1.500 a $2.000

En una semana sin descuentos, en las fruterías los aumentos fueron los siguientes:

Mandarina: de $1.800 a $2.000

Kiwi: de $8.000 a $9.000

Pera: de $1.500 a $1.800

Frutilla: de $9.000 a $10.000

Verduras

Frutas