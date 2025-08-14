Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital difundió la actualización de las listas de precios de verduras, frutasy carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada, solamente dos cortes registraron aumentos en los valores en las carnicerías.

Los productos con subas fueron la molida común -el kilo pasó de $4.500 a $6.000- y el peceto -de $12.000 a $13.000-. No hubo descuentos durante los últimos días.

La lista de precios image ¿Qué pasó con las verduras y las frutas? Los alimentos de las verdulerías con incrementos fueron: Zanahoria: de $500 a $800

Zapallo tierno: de $1.000 a $2.000

Tomate perita: de $1.000 a $1.500

Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $450

Palta: de $6.000 a $7.000 Los que presentaron descuentos fueron: Choclo (unidad): de $1.500 a $1.200

Espinaca (unidad): de $500 a $450

Berenjena: de $2.500 a $1.500

Lechuga: de $500 a $400 Con respecto a las frutas, en las que no hubo subas, los que tuvieron rebajas fueron: Banana: de $2.200 a $2.000

Pera: de $1.800 a $1.500

Pomelo: de $2.000 a $1.800

Frutilla: de $10.000 a $9.000 Las listas de precios Verduras image Frutas image

