jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de abasto

Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital

En comparación con la semana pasada, solamente dos cortes registraron subas en los valores en las carnicerías del mercado de abasto. No hubo descuentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carniceria cerdo.jpg

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital difundió la actualización de las listas de precios de verduras, frutasy carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada, solamente dos cortes registraron aumentos en los valores en las carnicerías.

Lee además
cuales fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la feria de capital
Mercado de abasto

Cuáles fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la Feria de Capital
La carne argentina de momento no será importada por Chile.
En suspenso

Chile frenó la importación de carne argentina por una desregulación del Senasa

Los productos con subas fueron la molida común -el kilo pasó de $4.500 a $6.000- y el peceto -de $12.000 a $13.000-. No hubo descuentos durante los últimos días.

La lista de precios

image

¿Qué pasó con las verduras y las frutas?

Los alimentos de las verdulerías con incrementos fueron:

  • Zanahoria: de $500 a $800
  • Zapallo tierno: de $1.000 a $2.000
  • Tomate perita: de $1.000 a $1.500
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $450
  • Palta: de $6.000 a $7.000

Los que presentaron descuentos fueron:

  • Choclo (unidad): de $1.500 a $1.200
  • Espinaca (unidad): de $500 a $450
  • Berenjena: de $2.500 a $1.500
  • Lechuga: de $500 a $400

Con respecto a las frutas, en las que no hubo subas, los que tuvieron rebajas fueron:

  • Banana: de $2.200 a $2.000
  • Pera: de $1.800 a $1.500
  • Pomelo: de $2.000 a $1.800
  • Frutilla: de $10.000 a $9.000

Las listas de precios

Verduras

image

Frutas

image
Temas
Seguí leyendo

El Banco Nación le planta cara a las billeteras virtuales: qué decisión tomó

En medio del paro universitario, anunciaron un aumento salarial para docentes y no docentes

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

Según el Indec, la inflación de julio fue del 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan