Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital difundió la actualización de las listas de precios de verduras, frutasy carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada, solamente dos cortes registraron aumentos en los valores en las carnicerías.
Los productos con subas fueron la molida común -el kilo pasó de $4.500 a $6.000- y el peceto -de $12.000 a $13.000-. No hubo descuentos durante los últimos días.
La lista de precios
¿Qué pasó con las verduras y las frutas?
Los alimentos de las verdulerías con incrementos fueron:
- Zanahoria: de $500 a $800
- Zapallo tierno: de $1.000 a $2.000
- Tomate perita: de $1.000 a $1.500
- Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $450
- Palta: de $6.000 a $7.000
Los que presentaron descuentos fueron:
- Choclo (unidad): de $1.500 a $1.200
- Espinaca (unidad): de $500 a $450
- Berenjena: de $2.500 a $1.500
- Lechuga: de $500 a $400
Con respecto a las frutas, en las que no hubo subas, los que tuvieron rebajas fueron:
- Banana: de $2.200 a $2.000
- Pera: de $1.800 a $1.500
- Pomelo: de $2.000 a $1.800
- Frutilla: de $10.000 a $9.000
Las listas de precios
Verduras
Frutas