sábado 23 de agosto 2025

Ideal para aprovechar

Una petrolera ofrece descuentos de hasta 9% en combustible a quienes carguen de noche

Se trata de YPF que amplió el descuento vigente durante la noche. Solo se aplicará a quienes paguen por la aplicación.

Por Mariela Pérez
ypf combustibles san juan

Desde hace algunos meses YPF estableció una estrategia para incrementar las ventas de combustibles: ofrecer descuentos a los usuarios que carguen durante la noche. Hasta hace unos días el descuento era del 3%, sumando un 3% adicional si se cargaba en autodespacho, pero desde la compañía ampliaron el beneficio, que se encuentra vigente en todas las estaciones de servicio de la petrolera.

“Vos ayudame y yo te ayudo. Bajo ese concepto, empezamos a trabajar para hacer rentables las estaciones de servicio en el horario nocturno. Por eso implementamos este beneficio, que nos va a permitir reducir a cero las pérdidas en las estaciones por la noche”, señalaron desde la compañía en un comunicado.

En detalle, quienes carguen entre las 00 y las 6 de la mañana podrán acceder a un descuento del 6% en todos los combustibles, sin tope, salvo en el caso del gasoil Grado 2, que tiene el límite de los 150 litros mensuales. Además, continúa vigente el descuento en autodespacho, que en San Juan por el momento solo se encuentra en una estación de servicio. Esto permitirá que el beneficio se amplíe al 9% de descuento.

Según datos de la compañía, desde la implementación de estos beneficios el volumen de operaciones nocturnas realizadas con la App YPF se duplicó. Actualmente, más de dos litros cada diez se cargan en ese horario utilizando la aplicación, con Infinia como el combustible más demandado.

Lo pretende la petrolera estatal es incentivar el uso de la aplicación y mejorar la rentabilidad de las estaciones de servicio en horario nocturno, un tema que suele ser de preocupación para los expendedores de combustible, debido a la baja concurrencia registrada en algunas regiones del país y los costos que representa mantener el servicio durante toda la noche.

