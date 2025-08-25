lunes 25 de agosto 2025

Final feliz

Tras días de angustia, apareció el joven extraviado en Sarmiento: su hermano agradeció a toda la comunidad

Había desaparecido el sábado y su familia lo buscaba con desesperación. Este lunes, su hermano confirmó en redes sociales que ya está a salvo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-25 at 19.34.35

La historia que preocupó a vecinos de Sarmiento y movilizó a cientos de usuarios en redes sociales tuvo un cierre feliz. Este lunes por la tarde, Dani Zalazar, hermano de Nahuel, confirmó que el joven ya apareció y se encuentra a salvo, tras varios días de intensa búsqueda.

La noticia fue compartida por el propio Dani a través de su perfil de Facebook, donde había iniciado la campaña para dar con el paradero de su hermano. Conmovido y agradecido, escribió: "Gente linda, apareció. Estoy súper agradecido de corazón, no saben cuánto los quiero". En el mismo mensaje, expresó su emoción por el apoyo recibido: "Gracias infinitamente a la gente que me ayudó de corazón, gracias ".

WhatsApp Image 2025-08-25 at 21.32.49

El caso había generado gran repercusión luego de que Dani publicara un mensaje pidiendo ayuda para localizar a Nahuel, quien había salido de su casa el sábado y no había vuelto. Gracias a la difusión y al compromiso solidario de la comunidad, la situación se resolvió con un final esperanzador.

Desde la familia no se brindaron más detalles, pero dejaron en claro su enorme gratitud con todos los que compartieron la publicación o colaboraron de alguna manera.

