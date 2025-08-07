jueves 7 de agosto 2025

Producción

San Juan dirá presente en la Feria Internacional de Turismo 2025 con productos y experiencias regionales

Del 27 al 30 de septiembre, la provincia participará en la FIT con un stand que incluirá degustaciones, cocina en vivo y un catálogo digital. Se convoca a productores locales a sumarse.

Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan confirmó su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. El evento reunirá a más de 1.700 expositores, las 24 provincias argentinas y delegaciones de 50 países, con una proyección de 125.000 asistentes entre público general y profesionales del sector.

La presencia sanjuanina estará centrada en un stand propio que ofrecerá una experiencia integral con degustaciones de productos locales, cocina en vivo, concursos interactivos y acceso a un catálogo digital con toda la oferta turística y productiva de la región.

A través de la Dirección de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la provincia buscará posicionar sus productos más representativos ante compradores y visitantes internacionales. Entre ellos se destacan los vinos, aceites olivícolas y delicatessen.

Además, se abrió la convocatoria para que productores sanjuaninos que integran la oferta exportable provincial puedan participar del espacio. Los interesados deberán completar un formulario de inscripción —disponible a través de un enlace oficial—, teniendo en cuenta que los cupos son limitados y estarán sujetos a evaluación según la normativa ministerial vigente.

