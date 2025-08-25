lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negocios

Un multimillonario con inversiones en San Juan inaugurará un shopping top de más de $130.000.000.000

El proyecto generará más de 1.000 puestos de trabajo directos entre la etapa de construcción y la operación. El lanzamiento está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei-eduardo-elsztainjpg

Durante años, La Plata cargó con el mote de “la ciudad sin shopping”. Ese título está a punto de quedar en el pasado. Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más poderosos de Argentina y con fuertes inversiones en San Juan, inaugurará Distrito Diagonal, un complejo de usos mixtos que demandará más de $130.000 millones y transformará el perfil comercial, residencial y de servicios de la capital bonaerense.

Lee además
La mina de oro Hualilán se prepara para despegar y contratará casi un centenar de nuevos empleos. 
Empleos en minería

Hualilán se prepara para producir oro y priorizará los nuevos puestos de trabajo para vecinos de Ullum
un multimillonario con negocios en san juan recibio el ok del gobernador de mendoza para una importante inversion
En Cuyo

Un multimillonario con negocios en San Juan recibió el OK del Gobernador de Mendoza para una importante inversión

La obra, que desarrolla IRSA -la inmobiliaria más grande del país, presidida por Elsztain-, abarca un predio de 78.614 m² y contempla 116.552 m² construidos. Allí se levantarán un shopping con 20.000 m² de locales, un centro de oficinas de 30.000 m², además de viviendas, hotel y clínica. El lanzamiento está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026.

Según informó la compañía, el proyecto generará más de 1.000 puestos de trabajo directos entre la etapa de construcción y la operación. El 45% de las contrataciones ya fue adjudicado, principalmente en estructura, instalaciones eléctricas y nexo de gas.

image

“Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense”, explicaron desde IRSA. Y el ejecutivo Jorge Cruces sintetizó: “Cada ladrillo representa una inversión en el futuro de la Argentina”.

El otro costado: la minería en San Juan

Aunque el foco actual está puesto en el megaemprendimiento bonaerense, Eduardo Elsztain mantiene un rol central en el negocio minero sanjuanino. Es presidente de la mina Hualilán, en Ullum, y también dueño de Casposo, en Calingasta. Ambas forman parte de una estrategia que busca reactivar la producción aurífera en la provincia.

En junio pasado, Challenger Gold -la empresa operadora de Hualilán- anunció que en noviembre arrancará la producción de oro, con el objetivo de duplicar su planta de personal y generar hasta 90 nuevos puestos de trabajo directos. La apuesta estará centrada en la contratación de vecinos y proveedores de Ullum, con apoyo del municipio local.

Para lograrlo, Hualilán firmó un contrato con la planta de procesamiento de Casposo, inactiva desde 2019, que volverá a ponerse en marcha gracias a esta alianza. En tres años, la empresa calcula extraer entre 85.000 y 100.000 onzas de oro y plata, lo que implicará un fuerte flujo de ingresos para sostener la construcción de una planta propia en Ullum.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado

Ahorcó a su padre y escondió el cuerpo una semana en una heladera: el asqueroso motivo que lo delató

Lule Menem habló de los audios de Spagnuolo y acusó al kirchnerismo: "Una burda operación"

La exlibertaria sanjuanina Lourdes Arrieta acusó a Karina Milei de tener "ambición por el dinero"

El gobierno de Milei denunció "utilización política" por las presuntas coimas en ANDIS, pero no descartan la veracidad de los audios

Conmoción en Salta por la muerte de dos policías: las teorías tras la investigación

En medio del escándalo por presuntas coimas en ANDIS, habló Victoria Villarruel: "Es un contexto complicado y confuso"

El hombre señalado de asesino serial en Jujuy fue imputado por doble asesinato

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado
En San Antonio de Areco

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Te Puede Interesar

El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan. 
Turismo

Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

Por Elizabeth Pérez
Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos
Dolor

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Indicaron que avanzan los trámites para la demolición de la parroquia de Villa Mercedes, en Jáchal.
Novedades

En qué estado se encuentra el proyecto de demolición de la parroquia de Villa Mercedes