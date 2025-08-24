Conmoción en Salta por la muerte de dos policías: las teorías tras la investigación

San Ramón de la Nueva Orán quedó sacudida por un hecho que generó dolor e incertidumbre en la comunidad y dentro de la propia fuerza de seguridad. Dos suboficiales de la Policía de Salta , pertenecientes a la Subdirección de Drogas Peligrosas, fueron hallados muertos en circunstancias que aún son materia de investigación.

El episodio ocurrió en la noche del miércoles, en un domicilio de calle Bustamante al 1200. Según informó el diario El Tribuno, la víctima femenina, de 27 años, ingresaba a cumplir su servicio en la base operativa cuando fue atacada y murió en el lugar producto de una grave herida de arma de fuego. El otro efectivo, de 36 años, también presentaba una lesión en la cabeza. Alcanzó a ser trasladado al hospital local, pero falleció horas después.

El Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales confirmó que ambos presentaban heridas de bala. El informe preliminar precisó que la mujer murió a raíz de un shock hipovolémico causado por una lesión en la aorta, mientras que el hombre recibió un disparo en la cabeza, con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo.

La fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quedó al frente de la investigación. Desde el inicio dispuso la aplicación del protocolo UFEM, que establece la presunción de femicidio en toda muerte violenta de mujeres. En paralelo, ordenó que la custodia de la escena quedara a cargo de la Policía Federal, para evitar cualquier irregularidad, dado que las víctimas pertenecían a la fuerza provincial.

Si bien las primeras pericias no hallaron signos de defensa en el cuerpo de la mujer, lo que refuerza la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, la fiscalía aclaró que la investigación continúa abierta y no se descartan otras líneas. Durante la madrugada se mantuvo una consigna en el lugar, que luego fue entregado a las autoridades superiores de la División Drogas Peligrosas.

La noticia generó una profunda consternación tanto en la sociedad oranense como en la institución policial. “Es un golpe muy duro; dos jóvenes efectivos, compañeros de la misma área, perdieron la vida en circunstancias trágicas. Acompañamos a sus familias en este momento de dolor”, expresó el jefe de Prensa de la Policía de Salta, comisario Cristian Aguilera.

Vecinos de la zona relataron que escucharon varias detonaciones, aunque nunca imaginaron la magnitud del hecho.