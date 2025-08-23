En medio del escándalo por presuntas coimas en ANDIS, habló Victoria Villarruel: "Es un contexto complicado y confuso"

Sin duda estos últimos días el foco estuvo puesto en el Gobierno nacional, sobre todo en Javier Milei y los suyos. Sucede que una serie de audios indicando sobre presuntas coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) generó un cimbronazo dentro y fuera del oficialismo. Una de las declaraciones más esperadas eran las de Victoria Villaruel , quien se encuentran distanciada de los hermanos Milei. En una aparición que realizó en Chubut fue consultadla y se mantuvo con mucha cautela.

La vicepresidente llegó hasta Chubut, donde estuvo presente en la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Cabe recordar que Torres es integrante del Frente Provincias Unidas del que también forman parte el gobernador de córdoba Martín Llaryora y el mandatario provincial Juan Schiaretti.

Consultada por los periodistas sobre la coyuntura política y la cercanía de las elecciones, Villarruel evitó profundizar en el escándalo y su relación tanto con Karina como con Javier y respondió con cautela: “Son definiciones políticas complejas en un contexto complicado y confuso”.

Por otro lado, Villarruel buscó centrar su mensaje en su rol institucional. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso. Presidir el Senado y recorrer el país es parte del deber constitucional que me toca”, afirmó.

Respecto de su relación con los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), sostuvo que se trata de un vínculo institucional.

“Me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación. Más allá de los devenires políticos, parte de mi función es escuchar a los gobernadores e interiorizarme de lo que ocurre fuera de la Capital Federal”, indicó.

Su aparición se da luego del fuerte cruce que protagonizó junto a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, quien publicó un menaje en redes sociales criticando a integrantes del gobierno por el escándalo de ANDIS y un presunto esquema de coimas que salpicaría de lleno al Gobierno nacional de confirmarse que realmente existía el hecho delictivo.

“Todo llega. La verdad siempre sale a la luz. Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando…”, escribió, arrobando a funcionarios de la Casa Rosada y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese mismo posteo, Mendoza sumó una captura de una conversación entre Villarruel y Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

image

La respuesta de la Vicepresidenta fue inmediata: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”. La jefa comunal de Quilmes replicó: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”.