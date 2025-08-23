sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chubut

En medio del escándalo por presuntas coimas en ANDIS, habló Victoria Villarruel: "Es un contexto complicado y confuso"

La vicepresidenta Victoria Villaruel participó de un acto en Chubut donde fue consultada por uno de los peores escándalos que salpica al gobierno nacional. Sus declaraciones, entre la cautela y la reserva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sin duda estos últimos días el foco estuvo puesto en el Gobierno nacional, sobre todo en Javier Milei y los suyos. Sucede que una serie de audios indicando sobre presuntas coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) generó un cimbronazo dentro y fuera del oficialismo. Una de las declaraciones más esperadas eran las de Victoria Villaruel, quien se encuentran distanciada de los hermanos Milei. En una aparición que realizó en Chubut fue consultadla y se mantuvo con mucha cautela.

Lee además
el titular de andis, con un pie afuera del gobierno
Polémica

El titular de ANDIS, con un pie afuera del gobierno
milei aseguro que el kirchnerismo secuestro al congreso
Mensaje

Milei aseguró que "el kirchnerismo secuestró al Congreso"

La vicepresidente llegó hasta Chubut, donde estuvo presente en la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Cabe recordar que Torres es integrante del Frente Provincias Unidas del que también forman parte el gobernador de córdoba Martín Llaryora y el mandatario provincial Juan Schiaretti.

Consultada por los periodistas sobre la coyuntura política y la cercanía de las elecciones, Villarruel evitó profundizar en el escándalo y su relación tanto con Karina como con Javier y respondió con cautela: “Son definiciones políticas complejas en un contexto complicado y confuso”.

Por otro lado, Villarruel buscó centrar su mensaje en su rol institucional. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso. Presidir el Senado y recorrer el país es parte del deber constitucional que me toca”, afirmó.

Respecto de su relación con los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), sostuvo que se trata de un vínculo institucional.

“Me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación. Más allá de los devenires políticos, parte de mi función es escuchar a los gobernadores e interiorizarme de lo que ocurre fuera de la Capital Federal”, indicó.

Su aparición se da luego del fuerte cruce que protagonizó junto a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, quien publicó un menaje en redes sociales criticando a integrantes del gobierno por el escándalo de ANDIS y un presunto esquema de coimas que salpicaría de lleno al Gobierno nacional de confirmarse que realmente existía el hecho delictivo.

“Todo llega. La verdad siempre sale a la luz. Nos gobierna una banda de corruptos. Todos, comenzando…”, escribió, arrobando a funcionarios de la Casa Rosada y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese mismo posteo, Mendoza sumó una captura de una conversación entre Villarruel y Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

image

La respuesta de la Vicepresidenta fue inmediata: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”. La jefa comunal de Quilmes replicó: “Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla. No te quiere nadie, ni en su propio rejunte”.

image

Temas
Seguí leyendo

El hombre señalado de asesino serial en Jujuy fue imputado por doble asesinato

La nena prodigio: con 6 meses hablaba y a los 12 empezó la universidad

Supermercados y shoppings de todo el país se preparan para un día de cierre total: cuándo será

"Pudo haber explotado": los chats que exponen las fallas en la fabricación del fentanilo que provocó 96 muertes

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería

Horror: un joven ahorcó a su papá para drogarse y escondió el cuerpo en el freezer durante una semana

Expertos explican cómo repercutirá en las personas el cambio de huso horario

Eduardo Feinmann, agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
supermercados y shoppings de todo el pais se preparan para un dia de cierre total: cuando sera
Para tener en cuenta

Supermercados y shoppings de todo el país se preparan para un día de cierre total: cuándo será

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Te Puede Interesar

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Eduardo Quattropani.
El listado final

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo
Pronóstico

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro