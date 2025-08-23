sábado 23 de agosto 2025

Terrible

El hombre señalado de asesino serial en Jujuy fue imputado por doble asesinato

Además, la Justicia detalló que lo están investigando por otros tres hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La investigación contra Matías Jurado, señalado como el presunto asesino serial de Jujuy, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ahora, la Justicia lo imputó por el homicidio de Sergio Alejandro Sosa, un joven de 25 años que estaba desaparecido. Sus restos fueron identificados a través de pruebas de ADN.

Hasta el momento, Jurado ya estaba acusado formalmente por la muerte de Jorge Anachuri, de 68, y continúa bajo sospecha por la desaparición de al menos tres personas más.

La fiscalía confirmó que se le atribuye el delito de homicidio agravado por ensañamiento en dos hechos, mientras el Equipo Argentino de Antropología Forense sigue trabajando en el análisis de restos y objetos incautados en la casa del acusado, ubicada en el barrio Alto Comedero.

De acuerdo con la hipótesis judicial, Jurado tenía un modus operandi reiterado: buscaba a sus víctimas en zonas donde había personas en situación de calle o de vulnerabilidad y les ofrecía trabajo ocasional o alcohol para convencerlas de acompañarlo a su casa. Una vez en el interior, las sometía y luego las asesinaba.

De acuerdo a la investigación, utilizaba herramientas como palas, carretillas y ollas para descuartizar los cuerpos y enterrarlos, quemarlos o descartarlos en bolsas de consorcio.

La confirmación de que Sergio Sosa fue una de sus víctimas llegó a través de estudios genéticos. La familia del joven contó que la última vez que lo vieron estaba en una plaza, donde alguien le había ofrecido una “changa”. Desde entonces no se supo nada más de él.

Su madre, Rosalía Toconás, expresó el dolor de no haber podido despedirlo: “Este individuo me quitó el derecho de darle a mi hijo un velorio, una cristiana sepultura”.

El procurador general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, afirmó que la causa podría tener otro cambio de carátula a “homicidios con alevosía”. Esto se debe a que las pruebas y los testimonios indicarían que Jurado engañaba a sus víctimas con promesas de ayuda, una estrategia que lo habría ayudado a llevarlos hasta su casa. Se cree también que usaba drogas o alcohol para adormecerlos.

“Según el abordaje inicial del psicólogo del Ministerio Público, el imputado comprende la criminalidad de sus actos y tiene discernimiento. Ahora se sumarán nuevas evaluaciones con otro psicólogo y un psiquiatra del CIF de Salta para esclarecer definitivamente su perfil psicológico y psiquiátrico”, sumó el procurador.

Jurado permanece detenido en la cárcel de Gorriti mientras avanza el proceso judicial. La investigación de la causa continúa y no se descarta que en las próximas semanas se sumen nuevas imputaciones a medida que se confirmen otros casos que lo tendrían como principal responsable.

