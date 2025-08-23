Supermercados y shoppings de todo el país se preparan para un día de cierre total: cuándo será

En septiembre de 2025, los supermercados, shoppings y grandes cadenas de todo el país cerrarán sus puertas por un día con motivo del Día del Empleado de Comercio , una jornada que cada año marca un parate total en el comercio minorista.

La fecha oficial es el viernes 26 de septiembre , aunque, como ya ocurrió en otras oportunidades, podría trasladarse al lunes 29 para generar un fin de semana largo. La decisión final está en análisis entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

En 2024, por ejemplo, la celebración se movió al lunes 30, y todo indica que este año podría repetirse el mismo esquema. Si se concreta el traslado, ese día los grandes supermercados y centros comerciales no abrirán sus puertas.

La jornada tiene carácter de feriado nacional para los trabajadores del sector, según el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Quienes presten servicio ese día deben cobrar el 100 % de recargo en sus haberes, mientras que aquellos que no sean convocados dispondrán del día libre con goce de sueldo.

En contraste, los pequeños comercios atendidos por sus dueños o familias pueden optar por abrir, aunque en las grandes superficies el cierre se aplica de forma estricta.

El Día del Empleado de Comercio fue establecido en 2009 por la Ley 26.541. Si bien no figura en el calendario oficial de feriados, su alcance es equivalente y cada año impacta en toda la actividad comercial del país, que en 2025 podría volver a coincidir con un fin de semana largo.