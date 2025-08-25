lunes 25 de agosto 2025

Rompió el silencio

Lule Menem habló de los audios de Spagnuolo y acusó al kirchnerismo: "Una burda operación"

A través de las redes, el subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de confianza de Karina Milei negó haber intervenido en las contrataciones de la ANDIS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Lule Menem se refirió a los audios de Spagnuolo y negó las maniobras denunciadas.

El subsecretario de Gestión Institucional y funcionario de confianza de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado a través de las redes sociales sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Enel texto, Menem desmintió las acusaciones por supuestas coimas en su contra y calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo".

“Puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, afirmó a través de la red social X. Además, negó cualquier participación en las contrataciones y denunció “una burda operación política del kirchnerismo” con fines electorales. El comunicado fue compartido minutos más tarde por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y luego por el propio presidente Javier Milei.

En su descargo, “Lule” Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.

También precisó: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".

Y respaldó la gestión: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados".

image

El funcionario puso el acento en el contexto electoral en que surgen las denuncias: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral“. Y concluyó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante.”

Cabe recordar que, las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Los audios atribuidos a Spagnuolo describen con precisión un funcionamiento en el que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

Según el propio Spagnuolo, el mecanismo permitía a la droguería Suizo actuar como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios ante los proveedores locales.

El caso avanza en la Justicia. De hecho, en las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria por el presunto delito de encubrimiento a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, quien está sospechado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina. Este último aún no fue hallado por la Justicia.

