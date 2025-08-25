A disfrutar el sol durante la semana en San Juan porque el finde... ¿estará pasado por agua?

La semana empieza con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 23° en el Gran San Juan y departamentos aledaños.
lunes 25 de agosto 2025
El Servicio Meteorológico Nacional asegura que de lunes a viernes se vivirá un clima primaveral. El sábado se torcería.
Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, esta primavera adelantada se podrá disfrutar hasta el viernes, ya que el sábado se espera la presencia de chaparros aislados durante toda la jornada.
Incluso, además del cielo encapotado se espera que el viento Sur tenga su protagonismo haciendo que la máxima no supere los 13°.
El domingo el escenario podría mejorar con el sol alterándose con las nubes en el cielo sanjuanino.