A disfrutar el sol durante la semana en San Juan porque el finde... ¿estará pasado por agua?

San Juan vivirá una semana soleada, pero el sábado la lluvia sería protagonista.

La semana empieza con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 23° en el Gran San Juan y departamentos aledaños.

Pronóstico Arranca una semana agradable en San Juan: cuál será la máxima este lunes

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, esta primavera adelantada se podrá disfrutar hasta el viernes, ya que el sábado se espera la presencia de chaparros aislados durante toda la jornada.

LLUVIA

Incluso, además del cielo encapotado se espera que el viento Sur tenga su protagonismo haciendo que la máxima no supere los 13°.

El domingo el escenario podría mejorar con el sol alterándose con las nubes en el cielo sanjuanino.