lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

A disfrutar el sol durante la semana en San Juan porque el finde... ¿estará pasado por agua?

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que de lunes a viernes se vivirá un clima primaveral. El sábado se torcería.

Por Mario Godoy
San Juan vivirá una semana soleada, pero el sábado la lluvia sería protagonista.

San Juan vivirá una semana soleada, pero el sábado la lluvia sería protagonista.

La semana empieza con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 23° en el Gran San Juan y departamentos aledaños.

Lee además
una nueva comisaria en san juan, casi terminada: mira como va quedando
Obra pública

Una nueva comisaría en San Juan, casi terminada: mirá cómo va quedando
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Pronóstico

Arranca una semana agradable en San Juan: cuál será la máxima este lunes

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, esta primavera adelantada se podrá disfrutar hasta el viernes, ya que el sábado se espera la presencia de chaparros aislados durante toda la jornada.

LLUVIA

Incluso, además del cielo encapotado se espera que el viento Sur tenga su protagonismo haciendo que la máxima no supere los 13°.

El domingo el escenario podría mejorar con el sol alterándose con las nubes en el cielo sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Qué desvela a los jóvenes industriales del país: desde San Juan demandan estabilidad, diálogo y competitividad

La imprudencia, en dos ruedas: los videos de dos conductas indebidas de motociclistas en las calles de San Juan

Tras el viento Zonda, algunas zonas de San Juan no tuvieron luz por varias horas: qué dijeron

Un gremio clave en San Juan cerró un acuerdo salarial: qué se negoció y a quiénes impacta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Te Puede Interesar

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Por Pablo Mendoza
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: Pongo las manos en el fuego
Declaraciones

Bruno Olivera salió a bancar a Karina y Javier Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS: "Pongo las manos en el fuego"

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: Copper to the World 2025
Invitado

En Australia, Orrego participará de la Conferencia y Exposición: "Copper to the World 2025"