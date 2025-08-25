lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Los sanjuaninos, divididos por el cambio del huso horario: qué opina cada grupo

Cuando Diputados ya dio media sanción al cambio de la hora en el país y sólo resta el visto bueno del Senado, Tiempo de San Juan le consultó a la gente sobre la medida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cambio del huso horario ya tiene media sanción y será el Senado el que termine de definir su aprobación.

El cambio del huso horario ya tiene media sanción y será el Senado el que termine de definir su aprobación.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la norma que busca cambiar el huso horario oficial, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar durante el invierno. Ahora solo resta el visto bueno del Senado para su aplicación. En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a preguntarles a los sanjuaninos qué opinan sobre la acción de retrasar el reloj una hora en todo el país durante los meses de frío, y las respuestas fueron diversas.

Lee además
diputados aprobo el cambio del huso horario en argentina: que falta para atrasar los relojes
Media sanción

Diputados aprobó el cambio del huso horario en Argentina: qué falta para atrasar los relojes
expertos explican como repercutira en las personas el cambio de huso horario
Decisión

Expertos explican cómo repercutirá en las personas el cambio de huso horario

Entre quienes se mostraron a favor de la idea de atrasar los relojes en invierno para que amanezca más temprano, hubo argumentos vinculados, justamente, al ahorro de electricidad.

En este grupo se oyeron comentarios como: “Me parece positivo, súper positivo, porque vamos a llegar al laburo de día y así vamos a poder aprovechar más la luz del sol”; “es algo conveniente”; y “me parece bien, porque empieza a cambiar la estación y, con ella, el horario en que amanece. Entonces, tenemos que adaptarnos”.

image

Por su parte, una de las sanjuaninas afirmó: “Hay que ver cómo funciona. La mayoría de los países hacen esto y es conveniente. Tenemos que tener la oportunidad de saber cuál es el resultado aquí”.

En la vereda de enfrente se ubicaron quienes se mostraron en contra de la medida. Algunos aseguraron: “El horario que tenemos funciona bien”, o directamente afirmaron: “No creo que sea lo mejor para San Juan”.

Al mismo tiempo, Sergio ofreció una idea diferente: "Me parece que trabajar de corrido en los distintos rubros durante el invierno sería mucho más conveniente y lógico que atrasar el reloj. Serviría mucho más para aprovechar las horas de sol, con temperaturas más agradables, y así ahorrar en electricidad”.

También hubo un tercer grupo: aquellos a quienes la medida les resulta indiferente. Al respecto, una de las sanjuaninas indicó: “No creo que haya gran diferencia, porque si amanece más temprano, también va a oscurecer más temprano. O sea, es lo mismo: vas a gastar menos electricidad en la mañana y más en la tarde”.

Otra de las mujeres señaló: “Al fin y al cabo, es igual. Lo que necesitamos los argentinos es estar con más estabilidad y no con tantos cambios para todos lados. Eso es lo que necesitamos: más paz”.

A su vez, Emilia indicó: “Yo creo que no afecta en nada. Cambiarlo, para mí, sería en vano. Pero bueno, depende de los legisladores y especialistas, que son quienes analizan el impacto. Yo recuerdo la última vez que se aplicó esta medida —en 2007— y siento que te desorbita un poco. Por eso digo que, para mí, es en vano, porque uno ya está acostumbrado a vivir de este modo. Pero bueno, muchas veces ellos evalúan otras cosas”.

La opinión de los sanjuaninos sobre el cambio del huso horario, en primera persona

Embed - ¿Qué opinan los sanjuaninos sobre el cambio del huso horario?

Los detalles del proyecto

La iniciativa, presentada por el diputado por Mendoza Julio Cobos, propone modificar el huso horario en todo el país. El proyecto plantea atrasar los relojes para alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. En los fundamentos, se precisa que generaría un impacto positivo en la educación y en el uso de los recursos energéticos.

Cabe recordar que Argentina mantiene actualmente el huso horario en GMT -3, y lo que se busca es pasar a GMT -4. De ese modo, el proyecto establece que el período invernal (momento en que se atrasará una hora el reloj) comenzará el primer domingo de abril a las 00:00 horas, y el período estival se iniciará el primer domingo de septiembre a las 00:00 (adelantando una hora y volviendo al horario actual).

Ahora, la norma será analizada en la Cámara de Senadores y, de aprobarse, su implementación implicaría un cambio práctico: se debería atrasar una hora el reloj en todo el país por primera vez el 1° de abril de 2026, lo que resultaría en amaneceres y atardeceres una hora más temprano. El nuevo cambio volvería a aplicarse el 1° de septiembre de ese mismo año.

Temas
Seguí leyendo

¿Justo ahora? Dos sanjuaninos de La Voz andan "extrañando el Zonda", tras la lluvia en Buenos Aires

Así les fue a los pilotos sanjuaninos en el automovilismo nacional

El Central vuelve a ser eje de polo ambiental: cuándo es la recolección de residuos tecnológicos domiciliarios

En qué estado se encuentra el proyecto de demolición de la parroquia de Villa Mercedes

"¿Cómo hago para llegar a tu corazón?": el divertido momento que protagonizaron un automovilista y un trapito en una esquina sanjuanina

Kika Alonso se regala una aventura en la composición

Video: batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Te Puede Interesar

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

Por Antonella Letizia
A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal
Lo que se sabe

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal

Las exportaciones mineras de San Juan superaron los 1.000 millones de dolares, cinco meses antes que en el 2024.
Exportaciones a julio

San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta
Repercusiones

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: Los de enfrente quieren romper todo
Declaraciones

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"