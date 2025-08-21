¿Justo ahora? Dos sanjuaninos de La Voz andan "extrañando el Zonda", tras la lluvia en Buenos Aires

En plena jornada de alerta por viento Zonda en San Juan , dos artistas locales que brillan en La Voz Argentina sorprendieron con una publicación desde Buenos Aires. Eduardo Desimone compartió en TikTok un video donde aparece junto a su compañero Jaime Muñoz recorriendo las calles porteñas bajo la lluvia.

Lejos de quejarse por el clima gris, los músicos eligieron transformar la escena en música y nostalgia. Bajo el agua cantaron a dúo el clásico “Mi querido San Juan”, despertando ternura entre quienes los escucharon y logrando que el video se viralizara con cientos de “me gusta”.

Lo curioso fue la frase que eligió Desimone para acompañar la publicación: “Ando extrañando el Zonda, ¡Viva Cuyo!”. El comentario no pasó desapercibido entre los seguidores sanjuaninos, ya que, paradójicamente, este jueves la provincia está bajo alerta meteorológica por la llegada del temido viento Zonda.

Cómo le fue a Jaime y a Mateo, el otro sanjuanino

Pero no todo quedó en redes sociales. Durante la noche de este miércoles, el escenario de La Voz Argentina, el certamen de música que emite Telefe, recibió a dos sanjuaninos. Tanto Mateo Pintor como Jaime Muñoz mostraron su arte en el show televisivo, aunque con desenlaces distintos.

Jaime, el joven de 18 años que además de músico se destaca en el mundo del boxeo, volvió a presentarse con su guitarra en la etapa de knockouts, tal como en las ediciones anteriores. Su versión de “Pedacito de Cielo” fue celebrada por el jurado y convenció a Lali, su coach, quien lo eligió para continuar en el concurso, dejando fuera a su contrincante, Oscar Burgos Espinoza.

La suerte de Mateo Pintor fue otra. El joven interpretó el clásico de Rodrigo “De enero a enero” y, aunque el jurado destacó la energía y la alegría que transmitió sobre el escenario, consideraron que su rival, Lucas Barros, fue más preciso en la interpretación. Finalmente, Luck Ra, líder de su equipo, decidió quedarse con Lucas y dejar fuera al sanjuanino.

Al despedirse, Mateo dejó un mensaje cargado de emoción: “Estoy feliz y enojado conmigo. Feliz de estar acá porque lo soñé y es lo que me llena y me hace brillar. Quiero utilizar la música para dar ese mensaje de luz”.