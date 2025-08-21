jueves 21 de agosto 2025

Video

¿Justo ahora? Dos sanjuaninos de La Voz andan "extrañando el Zonda", tras la lluvia en Buenos Aires

En medio de la alerta por viento Zonda en San Juan, dos exparticipantes del reality se mostraron cantando bajo la lluvia en Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Jaime Muñoz se presentó nuevamente junto a su guitarra en La Voz Argentina y sacó el pase a la próxima etapa.
Reality

Dos sanjuaninos subieron al escenario de La Voz Argentina este miércoles, mirá cómo les fue
Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Lejos de quejarse por el clima gris, los músicos eligieron transformar la escena en música y nostalgia. Bajo el agua cantaron a dúo el clásico “Mi querido San Juan”, despertando ternura entre quienes los escucharon y logrando que el video se viralizara con cientos de “me gusta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958571347069550613&partner=&hide_thread=false

Lo curioso fue la frase que eligió Desimone para acompañar la publicación: “Ando extrañando el Zonda, ¡Viva Cuyo!”. El comentario no pasó desapercibido entre los seguidores sanjuaninos, ya que, paradójicamente, este jueves la provincia está bajo alerta meteorológica por la llegada del temido viento Zonda.

Cómo le fue a Jaime y a Mateo, el otro sanjuanino

Pero no todo quedó en redes sociales. Durante la noche de este miércoles, el escenario de La Voz Argentina, el certamen de música que emite Telefe, recibió a dos sanjuaninos. Tanto Mateo Pintor como Jaime Muñoz mostraron su arte en el show televisivo, aunque con desenlaces distintos.

Jaime, el joven de 18 años que además de músico se destaca en el mundo del boxeo, volvió a presentarse con su guitarra en la etapa de knockouts, tal como en las ediciones anteriores. Su versión de “Pedacito de Cielo” fue celebrada por el jurado y convenció a Lali, su coach, quien lo eligió para continuar en el concurso, dejando fuera a su contrincante, Oscar Burgos Espinoza.

Embed - Oscar Burgos Espinoza vs. Jaime Muñoz Cantos - Team Lali - Knockouts - La Voz Argentina 2025

La suerte de Mateo Pintor fue otra. El joven interpretó el clásico de Rodrigo “De enero a enero” y, aunque el jurado destacó la energía y la alegría que transmitió sobre el escenario, consideraron que su rival, Lucas Barros, fue más preciso en la interpretación. Finalmente, Luck Ra, líder de su equipo, decidió quedarse con Lucas y dejar fuera al sanjuanino.

Al despedirse, Mateo dejó un mensaje cargado de emoción: “Estoy feliz y enojado conmigo. Feliz de estar acá porque lo soñé y es lo que me llena y me hace brillar. Quiero utilizar la música para dar ese mensaje de luz”.

