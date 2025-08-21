jueves 21 de agosto 2025

Reality

Dos sanjuaninos subieron al escenario de La Voz Argentina este miércoles, mirá cómo les fue

Se trata de Mateo Pintor y Jaime Muñoz, quienes obtuvieron distintos resultados en la nueva etapa del certamen. El repaso de sus presentaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jaime Muñoz se presentó nuevamente junto a su guitarra en La Voz Argentina y sacó el pase a la próxima etapa.

Durante la noche de este miércoles, el escenario de La Voz Argentina, el certamen de música que emite Telefe, recibió a dos sanjuaninos. Tanto Mateo Pintor como Jaime Muñoz, mostraron su arte en el show televisivo. Sin embargo, sus resultados fueron diferentes. El primero de ellos debió despedirse del certamen. Mientras que, el segundo, superó el desafío y pasó a la próxima etapa.

Jaime, el joven de 18 años que además de músico se destaca en el mundo del boxeo, volvió a presentarse acompañado por su guitarra en la etapa de los knockouts, tal como lo hizo en las ediciones anteriores.

Embed - Oscar Burgos Espinoza vs. Jaime Muñoz Cantos - Team Lali - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Su versión de “Pedacito de Cielo” fue halagada por el jurado y el dio el pase para continuar participando en el concurso. El jurado lo llenó de elogios y, luego de eso, Lali, su coach, decidió elegirlo para avanzar en el reality, dejando fuera de su equipo al contrincante del sanjuanino, Oscar Burgos Espinoza.

Sin embargo, Mateo Pintor, no corrió con la misma suerte. El joven interpretó el clásico de Rodrigo “De enero a enero”. Y más allá de la mayoría de los miembros del jurado destacaron la alegría que transmitió a través de su música, también destacó que Lucas Barros, su adversario, fue más preciso al momento de cantar.

Embed - Mateo Pintor vs. Lucas Barros - Team Luck Ra - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Finalmente, Luck Ra, a cargo del equipo, fue el encargado de decidir y eligió quedarse con Lucas, dejando fuera de competencia a Mateo. Al decir adiós, el sanjuanino aseguró: “Estoy feliz y enojado conmigo. Feliz de estar acá porque lo soñé y es lo que me llena y me hace brillar. Quiero utilizar la música para dar ese mensaje de luz”.

