Con algunas críticas de su coach, el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos logró seguir adelante en La Voz

Lali Espósito, les había pedido que “cantaran con el alma”, una consigna que anticipaba el nivel de exigencia que la coach esperaba de sus aprendices.

La performance fue recibida con entusiasmo por el público y los miembros del jurado. Nico Occhiato y Soledad Pastorutti, conductor y jurado del programa, felicitaron a los jóvenes por su entrega y la calidad de la interpretación. Pero la devolución de Lali contrastó con el clima festivo.

Tras la actuación, La Sole tomó la palabra para destacar la dificultad que implica un dúo entre un hombre y una mujer, especialmente en una canción de esa intensidad. Subrayó el valor que aportó Jaime al acompañarse con la guitarra, describiéndola como su “escudo” y un elemento que suma “un plus visualmente”. La jurado expresó su preferencia por el sanjuanino, argumentando: “Me inclino por Jaime; por lo que genera con su juventud”.

El momento más tenso de la noche llegó con la devolución de Lali. La coach, lejos de sumarse a los elogios, optó por una crítica directa. “Voy a decir algo un poco antipático: yo esperaba muchísimo más de los dos. Les soy sincera”, afirmó. Sus palabras generaron sorpresa tanto en el público como en los propios concursantes, que aguardaban una evaluación más benévola tras la ovación recibida.

image

La cantante profundizó en su análisis y explicó que, aunque ambos son "cantantes hermosos y especiales“, la actuación no logró conmoverla. “Uno puede calar alguna nota, pifiar. Pero no puede suceder que no pase algo en la piel. Que no se me pare ni un pelo. Creo que los dos intentaron hacerlo bien y que ahí quedó”, sentenció, con dureza.

En su devolución, Lali valoró el esfuerzo de Bianca para superar algunos problemas de afinación y reconoció que la joven “se quedó en intentar hacerlo bien”. Sobre Jaime, señaló que “se quedó cómodo con su guitarra”, sugiriendo que el joven no se arriesgó lo suficiente y permaneció en su zona de confort. “Creo que podés emocionar mucho más”, le dijo.

Tras la devolución, la artista terminó quedándose con él: “Elijo a Jaime”, declaró. El anuncio tomó por sorpresa al propio sanjuanino, quien recibió la noticia con humildad y emoción.

“Muchas gracias; se lo dedico a mi familia que me espera en casa”, expresó el participante tras conocer el veredicto. El joven abrazó a su compañera y luego se acercó a Lali, que le dirigió un mensaje claro: debía “salir de su zona de confort” para seguir creciendo en la competencia.

Fuente: Infobae