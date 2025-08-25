Dos citas imperdibles para vivir lo mejor del talento musical en el Auditorio Juan Victoria

Agosto se despide con dos conciertos cargados de talentos en el Auditorio Juan Victoria. La cita doble viene de la mano del Ciclo de Música de Cámara y de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, que estarán llegando con interesantes propuestas para toda la familia.

La primera cita está prevista para el miércoles 27 de agosto , desde las 21 horas. Allí un selecto conjunto de músicos estará interpretando obras de Mihail Pekov, Johannes Brahms, Serge Prokofiev, Ástor Piazzolla y Maurice Ravel.

image

En escena estarán los artistas Vasselin Yanakiev, Daniela Montaño, Alex Zuzuk, Iván Frías, Maximiliano Espinola y Mariana Montañez.

Por su parte, la agenda musical tendrá continuidad el viernes, desde las 21:30 horas, con la presentación de la Orquesta Sinfónica. En esta oportunidad, los músicos bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth estarán interpretando el Lago Encantado de Anatoli Liadov.

image

En una segunda parte se estará ejecutando la Sinfonía Concertante de Serguei Prokofiev, presentando al solista Alessandro Pianelli en el violoncello.

Cabe recordar que ambos eventos son con entrada libre y gratuita, ideal para disfrutar de excelente música en un espacio predilecto como es el Auditorio Juan Victoria.