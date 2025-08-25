Video: batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en una batalla campal de jóvenes en Pocito . Un cumpleaños derivó en una pelea grupal que quedó registrada en un video y se volvió viral en las redes sociales.

Según confirmaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. La pelea no se produjo dentro de la vivienda, sino que estalló en plena calle. En las imágenes se observa a un grupo de al menos diez jóvenes que forcejean, se agreden y generan un clima de caos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960003888091939069&partner=&hide_thread=false Batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito pic.twitter.com/i0lxrP9PU8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 25, 2025

Hasta el momento, no se conocieron detenidos, manifestaron las fuetnes.

Lo que motivó semejante nivel de violencia todavía no está claro. Los investigadores intentan determinar si se trató de un conflicto previo entre algunos de los invitados o si la pelea se desató por una discusión en el momento.

El video, que circula en distintos perfiles de redes sociales, expone con crudeza la tensión del episodio.