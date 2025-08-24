domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: más que un carro, un ícono de 25 de Mayo

Levantado en honor al historiador Oscar Humberto Otiñano, el Monumento al Carrerito Sanjuanino en 25 de Mayo guarda la memoria de la tradición, con un carro histórico, aportes de devotos y un carruaje premiado en la Fiesta del Sol. Hoy, sigue siendo un ícono de identidad en plena ruta 270. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
743a0eac-4f1f-427b-a274-3a7e2b9f131f

En la inmensidad esteña, al costado de la Ruta 270, un carro descansa sobre una base de cemento y guarda en silencio una historia que mezcla tradición, memoria y gratitud. Se trata del Monumento al Carrerito Sanjuanino, un símbolo que desde hace más de dos décadas mantiene vivo el legado cultural de 25 de Mayo.

Lee además
video: el simbolo de la alegria de grandes y chicos en el parque de mayo
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo
video: un monumento con tradicion y mucha polvareda en santa lucia
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Su origen se remonta a 2003, apenas un mes después del fallecimiento del historiador Oscar Humberto Otiñano. Fue el sacerdote José “Pepe” Ortega, junto a la gestión departamental, quien impulsó la idea de rendirle homenaje a quien había sido uno de los grandes difusores de la tradición en San Juan. El primer paso fue colocar en la esquina de Ramón Barrera y 9 de Julio un carro histórico, cedido por la familia Camaya. La elección no fue azarosa: Otiñano había sido fundador del centro tradicionalista Carlos Montbrun Ocampo, cuna del primer Festival del Carrerito Sanjuanino en 1965.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - El Carrerito de 25 de Mayo

Con el paso de los años, el carro fue trasladado hasta su emplazamiento actual, sobre la ruta, y el espacio comenzó a enriquecerse con nuevos aportes. Un devoto de Santa Rosa de Lima, agradecido por una gracia concedida, donó piedras para embellecer el sitio. Tiempo después, un carruaje inspirado en el caballo -construido para una edición de la Fiesta Nacional del Sol en la que 25 de Mayo obtuvo el primer premio en el carrusel- fue incorporado al monumento, sumándose como pieza que ensancha su simbolismo.

Actualmente, el lugar cuenta con iluminación, referencias al Carrerito Sanjuanino y un detalle pendiente que todavía despierta emoción: la colocación de la placa que alguna vez estuvo en la casa de Otiñano, recordando al hombre que hizo de la tradición una bandera.

image

Más que un carro, este monumento se ha convertido en un ícono de identidad para 25 de Mayo. Allí, entre el polvo del camino y la inmensidad de la ruta, late la memoria de un pueblo que sigue encontrando en sus símbolos el lazo con su historia y sus raíces.

Más fotos

image
Fotos: Gabriel Iturrieta.

Fotos: Gabriel Iturrieta.

image

Temas
Seguí leyendo

El video que voló en las redes tras el Zonda: "Está she juelte acá el viento"

Video: el viento Zonda ya llegó al Norte sanjuanino ¡y también a Ischigualasto!

"¿Sospechás que tu pareja es infiel?, contactame": la propuesta de un sanjuanino tras recibir un insólito pedido

Denunciaron que una mujer abandonó un perro en el Parque de Mayo: el impactante video

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

Video: un colectivero sanjuanino se la jugó y terminó vestido de payaso para celebrar el Día del Niño

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
visito san juan, quedo sorprendida y salio a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Las ruinas, entre montañas y el embalse. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los restos de una estación en medio del encanto ullunero

Te Puede Interesar

Qué pasa con el Túnel de Zonda y por qué cobra protagonismo el Plan B para el tramo del acueducto que lo atraviesa
Combo de obras

Qué pasa con el Túnel de Zonda y por qué cobra protagonismo el Plan B para el tramo del acueducto que lo atraviesa

Por Miriam Walter
Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

La exlibertaria sanjuanina Lourdes Arrieta acusó a Karina Milei de tener ambición por el dinero
Caso ANDIS

La exlibertaria sanjuanina Lourdes Arrieta acusó a Karina Milei de tener "ambición por el dinero"

La estremecedora frase de El Guascazo, en los principales medios nacionales
Femicidio en Angaco

La estremecedora frase de "El Guascazo", en los principales medios nacionales

Psoriasis, la enfermedad que si no se trata a tiempo puede ir más allá de la piel, desde la mirada de una profesional sanjuanina video
Salud y bienestar

Psoriasis, la enfermedad que si no se trata a tiempo puede ir más allá de la piel, desde la mirada de una profesional sanjuanina