miércoles 20 de agosto 2025

Maltrato animal

Denunciaron que una mujer abandonó un perro en el Parque de Mayo: el impactante video

El hecho ocurrió el martes por la noche. Testigos aseguraron que una mujer abandonó a un caniche blanco y se marchó en una camioneta. La denuncia por maltrato animal ya fue radicada en la Comisaría 4ª.

Por Redacción Tiempo de San Juan
perro caniche parque mayo san juan

La noche del martes, un hecho de maltrato animal fue denuciado y generó indignación en el Parque de Mayo. Según la denuncia radicada en la Comisaría 4ª, una mujer abandonó a un caniche blanco en inmediaciones de Avenida Libertador, frente al complejo de la Feria de las Pulgas, y todo quedó registrado en un video que ya circula en redes sociales.

El denunciante relató que mientras hacía actividad física junto a su primo observaron al pequeño perro corriendo desorientado, que por poco fue atropellado por una motocicleta. Un testigo aseguró que una mujer de unos 50 años, rubia teñida y vestida de gris, descendió de una Renault Kangoo gris oscuro, dejó al animal en el lugar y se retiró por la avenida.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Denunciaron que una mujer abandonó a su perro en el Parque de Mayo El hecho ocurrió el último martes. Según denunciaron, una mujer de 50 años aproximadamente dejó a un pequeño caniche en inmediaciones de Avenida Libertador. La denunciada viajaba en una Renault Kangoo. Más info en @tiempodesanjuan"

El hombre manifestó además que tiene en su poder el video que muestra el momento exacto en que la mujer se marcha sin el caniche. El propio denunciante decidió hacerse cargo de la guarda del animal para evitar que corra riesgo en la vía pública.

La abogada Martina Sánchez Herrera confirmó a este diario que radicó la denuncia por maltrato animal en la seccional policial correspondiente.

image
image

“Hoy, caminando por el Parque, fui testigo de algo tristísimo. Una mujer frenó su camioneta y abandonó a este perrito, como si nada. Es lamentable que estas cosas sigan pasando. Estoy camino a hacer la denuncia pero si alguien lo reconoce, pido que se contacten”, escribieron en un posteo que generó decenas de comentarios de repudio.

Tras este hecho, se conoció una buena noticia. El can fue adoptado por una mujer, confirmaron a este medio.

