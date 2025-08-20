Tras el reclamo de los padres de una escuela sanjuanina por maltrato, tomó intervención Educación

Este martes un grupo de padres de la escuela sanjuanina “Clara Rosa Cortinez” , ubicada en Capital, llevaron adelante un reclamo asegurando que los alumnos viven distintos episodios de maltrato por parte tanto de docentes como de autoridades. Indicando que los episodios se vienen dando desde hace meses sin respuesta, desde el Ministerio de Educación aclararon que vienen trabajando con la comunidad educativa.

Todo trascendió cuando un grupo de padres concentró en la puerta de la escuela para visibilizar diversas situaciones. “Venimos planteando diversos problemas en el colegio que involucran a maestros, directivos y familiares de alumnos. Desde mayo hicimos una asamblea con más de 70 padres donde expusimos los temas, pero hasta hoy no tenemos respuestas”, señaló uno de los padres en Canal 13.

Dentro de los problemas que indican, señalan situaciones de violencia verbal y hasta agresiones físicas. Conforme a lo que indicaron los padres, los inconvenientes comenzaron a fines del 2023, cuando hubo cambio de directivos, y pese a los reclamos que han realizado, indican que no recibieron ningún tipo de repuesta.

Tras este episodio, teniendo en cuenta lo delicado de las situaciones expuestas, desde el Ministerio de Educación emitieron durante la mañana de este miércoles un comunicado detallando la intervención. “Se están reforzando acciones desde mayo con el objetivo de fortalecer el trabajo que ya se viene realizando con la comunidad educativa de la institución”, indicaron.

Y continua: “Autoridades ministeriales, dirección de área, equipo supervisivo y Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios llevan adelante acciones concretas para garantizar el bienestar de los estudiantes y del equipo docente”, sin precisar en detalles sobre la intervención en el interior de la comunidad educativa.

Tiempo de San Juan accedió al registro de un encuentro que hubo entre los directivos de la escuela, un grupo de padres, la supervisora del área y Mariela Lueje, secretaria de Educación. Allí se expusieron en detalle los inconvenientes que habían registrado los padres, donde se señalan episodios de violencia verbal, física, bullying, como también las acciones para poner fin al conflicto.

Dentro de los reclamos de los padres presentes, se indicó la prohibición que tienen los padres para dialogar con los maestros de grado por parte de los nuevos directivos; episodios de zamarreo y discriminación protagonizada por una autoridad escolar; una presunta agresión física que habría derivado en una denuncia policial; y la falta de docentes suplentes y profesionales del Gabinete Interdisciplinario, entre otros.

Tras escuchar todos los planteos, la secretaria de Educación enumeró una serie de acciones a concretar para calmar los ánimos y comenzar a trabajar en la solución de los diferentes conflictos.

Se planteó la elaboración del Acuerdo Escolar de Convivencia entre la escuela y los padres, poniendo énfasis en un proyecto de comunicación; conformar un Consejo Escolar de Padres, y asegurar la asistencia escolar de gabinete zonal para abordar situaciones de bullying.

En encuentro entre las autoridades escolares y los padres se realizó el 26 de junio. Ahora nuevamente se encuentran en pie de reclamo ya que aseguran que nada de lo que se acordó en ese entonces se cumplió, que los episodios graves continúan y apuntan fuertemente a los directivos de la escuela Clara Rosa Cortinez, que por el momento no se han expresado públicamente.