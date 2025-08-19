martes 19 de agosto 2025

Las Unidades Sanitarias Móviles de San Juan incorporaron estudios auditivos para recién nacidos

Salud sumó un otoemisor que permitirá detectar tempranamente problemas de audición en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, la Dirección de Prestaciones Periféricas y las Unidades Sanitarias Móviles (USM), adquirió un otoemisor para el área de fonoaudiología.

Luego de un relevamiento que las propias USM llevaron adelante en zonas periféricas recopilando datos sobre niños recién nacidos que contasen con estudios auditivos básicos, los equipos encontraron que un gran porcentaje de niños no posee el screening auditivo obligatorio (Ley 25.415) o una confirmación ante una respuesta negativa de las primeras otoemisiones acústicas.

Es por ello, que en el marco del Plan de Modernización, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, acompañó la necesidad de la compra de este otoemisor que permite el diagnóstico, tratamiento e integración del niño a la sociedad con el apoyo y orientación necesaria al grupo familiar, mediante la detección temprana.

Además, es necesario contar con este equipamiento audiológico para evaluación del recién nacido, evitándose así la derivación constante a los principales hospitales de la provincia.

Por otro lado, la posibilidad de brindar ese servicio en el lugar de residencia de aquellas personas que no pueden trasladarse hasta la ciudad por diferentes razones, permite la prevención y atención de problemáticas sociales y educacionales, entre otras, que se desprenden del déficit auditivo.

Hay que recordar que las USM recorren los 19 departamentos, brindando diferentes prestaciones de salud. Los equipos brindan atención en odontología, fonoaudiología, ORL, oftalmología, ginecología, ecografía, radiología, mamografía, nutrición, laboratorio, trabajo social, entre otras prestaciones.

