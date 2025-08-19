martes 19 de agosto 2025

Atención

Alerta en San Juan: retiran del mercado un lote de tomate triturado con "gusanos"

La Dirección de Defensa al Consumidor detectó el lote en un mayorista local y trabaja para evitar que llegue a las góndolas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva tras la detección de organismos microscópicos en un lote de tomate triturado de la marca Marolio, distribuido en comedores escolares de Buenos Aires. El hallazgo encendió la alarma en varias provincias, incluida San Juan, donde las autoridades ya activaron controles para retirar el producto.

Se trata del lote L25114, con vencimiento en abril de 2027, correspondiente a cajas de tomate triturado de 500 gramos, libre de gluten, elaborado por Marolio S.A. en Mendoza. La ANMAT recomendó a la población no consumir el producto y entregarlo a la autoridad sanitaria más cercana, además de instruir a los comercios para suspender su comercialización.

En San Juan, la Dirección de Defensa al Consumidor inició un operativo de relevamiento en supermercados y mayoristas. Su directora, Fabiana Carrizo, informó que el producto ya fue detectado en un único distribuidor local: “Es un solo lote que ya está identificado, tenemos que sacarlo de comercialización. Hoy hemos estado abocados en los mayoristas donde solamente un mayorista lo tiene, que es la empresa Maxi Consumo, quien ya lo sacó de circulación”.

Carrizo explicó que los inspectores continúan recorriendo cadenas de supermercados para verificar que el lote no se encuentre disponible en góndolas. “El objetivo es proteger a los consumidores sanjuaninos y garantizar que el producto no circule en la provincia”, subrayó.

