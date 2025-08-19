martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para agendar y ayudar

El ciclo de música de cámara se unió con el Hospital de Niños en un concierto solidario para ayudar a los más pequeños

La cita es este miércoles 20 de agosto, desde las 21 horas, y se recibirán diversas donaciones que llegarán hasta los niños y niñas del Servicio de Oncopediatría del Hospital de Niños. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En el marco del mes de las infancias en todos los rincones de la provincia se están realizando diversas actividades apuntadas a entretener y regalar un hermoso momento para los más pequeños. Desde el Ciclo de Música de Cámara no se quisieron quedar fuera de las celebraciones, y es por ello que organizaron un concierto más que especial para este miércoles 20 de agosto.

Lee además
un selecto grupo de musicos protagonizaran un nuevo capitulo del ciclo de musica de camara
Para agendar

Un selecto grupo de músicos protagonizarán un nuevo capítulo del Ciclo de Música de Cámara
Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.
Declaraciones

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

La cita es a las 21 horas en el Auditorio Juan Victoria y los beneficiarios de la acción solidaria serán los niños y niñas que se encuentran en el Servicio de Oncopediatría del Hospital de Niños.

En esta oportunidad once músicos interpretarán Noneto op.30 Louise Farrenc, obra compuesta para cuarteto de cuerda y quinteto de viento; y el concierto para contrabajo y reducción de piano “Paisajes”, de Noelia Escalzo. El concierto forma parte del actual Ciclo de Música de Cámara, dependiente del Centro de Creación Artística Orquestal, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

image

La entrada es gratuita y se estarán recibiendo donaciones de juguetes nuevos (debido a que los pacientes están inmunocomprometidos), lápices, plastilina, plasticolas de colores, témperas y acuarela. Todo lo reunido es a beneficio de niños y niñas que se encuentran por diversos motivos en el Hospital del Niños.

Los intérpretes en escena:

  • Gaspar Videla - clarinete
  • Támara Carrera - flauta
  • Federico Salas - oboe
  • Paolo Correa Rosas - corno francés
  • Luis Querales - fagot
  • Maite Benavidez - cello
  • Ariadna Cibeira - violín
  • Ignacio Videla Ruiz - viola
  • Daniel Fernández - contrabajo
  • Leonardo Grosso - contrabajo
  • Wolfgang Wengenroth - piano
Temas
Seguí leyendo

Abren las inscripciones de las clases de apoyo gratuitas para alumnos sanjuaninos: cómo acceder

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

David Gardiol y el disfrute de cumplir 40 años titereteando

Acuerdo para ahorrar: el Parque de Tecnologías Ambientales canjea materiales reciclables por equipamiento

Por primera vez, realizan un importante procedimiento para la fertilización in vitro en el Hospital Rawson

¿No sabés qué estudiar?, la Feria Educativa de la UNSJ inicia la visita a los departamentos alejados

El desgarrador mensaje de una sanjuanina, cuyo hijo está desaparecido hace 7 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: el paso a paso del nuevo sistema sube, explicado por un colectivero sanjuanino
Red Tulum

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

Te Puede Interesar

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Vitaller, en una de sus visitas a TSJ. Ahora anunció su adiós a Vicuña. 
Relevos

Cambio histórico en Vicuña: se va uno de sus máximos referentes

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto
UFI ANIVI

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto

Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.
Declaraciones

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío