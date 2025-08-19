El ciclo de música de cámara se unió con el Hospital de Niños en un concierto solidario para ayudar a los más pequeños

En el marco del mes de las infancias en todos los rincones de la provincia se están realizando diversas actividades apuntadas a entretener y regalar un hermoso momento para los más pequeños. Desde el Ciclo de Música de Cámara no se quisieron quedar fuera de las celebraciones, y es por ello que organizaron un concierto más que especial para este miércoles 20 de agosto.

La cita es a las 21 horas en el Auditorio Juan Victoria y los beneficiarios de la acción solidaria serán los niños y niñas que se encuentran en el Servicio de Oncopediatría del Hospital de Niños.

En esta oportunidad once músicos interpretarán Noneto op.30 Louise Farrenc, obra compuesta para cuarteto de cuerda y quinteto de viento; y el concierto para contrabajo y reducción de piano “Paisajes”, de Noelia Escalzo. El concierto forma parte del actual Ciclo de Música de Cámara, dependiente del Centro de Creación Artística Orquestal, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

La entrada es gratuita y se estarán recibiendo donaciones de juguetes nuevos (debido a que los pacientes están inmunocomprometidos), lápices, plastilina, plasticolas de colores, témperas y acuarela. Todo lo reunido es a beneficio de niños y niñas que se encuentran por diversos motivos en el Hospital del Niños.

