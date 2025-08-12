Un selecto grupo de músicos protagonizarán un nuevo capítulo del Ciclo de Música de Cámara

Avanza el calendario de presentaciones en el marco de lo que es el Ciclo de Música de Cámara, llevado a cabo por el Centro de Creación Artística orquestal de la UNSJ. En ese contexto, este miércoles nuevamente la música será la protagonista en un concierto abierto para todas las familias, con entrada libre y gratuita.

Como sucede en cada concierto del ciclo, son distintos los interpretes musicales que suben a escena. En esta oportunidad será el turno del Dúo Di Marco-Facó, José Luis Di Marco y Ruy Facó Naranjo; quienes estarán ejecutando obras de Claude Debussy y César Franck.

Cabe recordar que el concierto se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto, desde las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria. El ingreso es gratuito, por lo que la ubicación es por orden de llegada. image

