¿No sabés qué estudiar?, la Feria Educativa de la UNSJ inicia la visita a los departamentos alejados

Desde el próximos 21 de agosto, vuelve la Feria Educativa Itinerante de Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzará a visitar a departamentos alejados de San Juan con información sobre las carreras y todos los servicios estudiantiles.
La expo que ofrece información sobre las carreras y los servicios estudiantiles que brinda la Alta Casa de Estudios, comenzará a rodar este 21 de agosto.
“La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan realizará la Feria Educativa Itinerante que consiste en la visita a departamentos de San Juan. Será con una delegación que involucra a todas las unidades académicas, con el objetivo de acercar más la UNSJ a las comunidades, desde una marcada mirada extensionista”, indicaron desde la UNSJ.
La Feria Educativa estará presente con información sobre sus más de 60 carreras y todos sus servicios estudiantiles. Las visitas serán durante la mañana y la tarde, con horarios a convenir entre las instituciones:
- Escuela Agrotécnica Ejército Argentino
- Colegio Superior Nº1 Fuerza Aérea Argentina
- Centro Cultural Barreal
- Salón Cultural de Tamberías
- Centro Integrador Comunitario de Villa Calingasta
- Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro
- Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano
- EPET Nº1
- Salón de Turismo Municipal
- Bachillerato Columna Cabot
- Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra
Para conseguir mayor información sobre la actividad se puede visitar las redes sociales de la Feria Educativa: