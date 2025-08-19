¿No sabés qué estudiar?, la Feria Educativa de la UNSJ inicia la visita a los departamentos alejados

La Feria Educativa Itinerante de la UNSJ comienza a recorrer los departamentos alejados de San Juan.

Desde el próximos 21 de agosto, vuelve la Feria Educativa Itinerante de Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzará a visitar a departamentos alejados de San Juan con información sobre las carreras y todos los servicios estudiantiles.

“La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan realizará la Feria Educativa Itinerante que consiste en la visita a departamentos de San Juan. Será con una delegación que involucra a todas las unidades académicas, con el objetivo de acercar más la UNSJ a las comunidades, desde una marcada mirada extensionista”, indicaron desde la UNSJ.

La Feria Educativa estará presente con información sobre sus más de 60 carreras y todos sus servicios estudiantiles. Las visitas serán durante la mañana y la tarde, con horarios a convenir entre las instituciones: 21 de agosto - Valle Fértil - Escuela Agrotécnica Ejército Argentino - Colegio Superior Nº1 Fuerza Aérea Argentina 28 de agosto - Calingasta - Centro Cultural Barreal - Salón Cultural de Tamberías - Centro Integrador Comunitario de Villa Calingasta 4 de septiembre - Jáchal - Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro - Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano - EPET Nº1 - Salón de Turismo Municipal 10 de septiembre - Iglesia - Bachillerato Columna Cabot - Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra image Para conseguir mayor información sobre la actividad se puede visitar las redes sociales de la Feria Educativa: Facebook Instagram

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas estudiar

UNSJ

departamentos