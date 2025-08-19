martes 19 de agosto 2025

Para agendar

¿No sabés qué estudiar?, la Feria Educativa de la UNSJ inicia la visita a los departamentos alejados

La expo que ofrece información sobre las carreras y los servicios estudiantiles que brinda la Alta Casa de Estudios, comenzará a rodar este 21 de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Feria Educativa Itinerante de la UNSJ comienza a recorrer los departamentos alejados de San Juan.

Desde el próximos 21 de agosto, vuelve la Feria Educativa Itinerante de Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzará a visitar a departamentos alejados de San Juan con información sobre las carreras y todos los servicios estudiantiles.

“La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan realizará la Feria Educativa Itinerante que consiste en la visita a departamentos de San Juan. Será con una delegación que involucra a todas las unidades académicas, con el objetivo de acercar más la UNSJ a las comunidades, desde una marcada mirada extensionista”, indicaron desde la UNSJ.

La Feria Educativa estará presente con información sobre sus más de 60 carreras y todos sus servicios estudiantiles. Las visitas serán durante la mañana y la tarde, con horarios a convenir entre las instituciones:

  • 21 de agosto - Valle Fértil

- Escuela Agrotécnica Ejército Argentino

- Colegio Superior Nº1 Fuerza Aérea Argentina

  • 28 de agosto - Calingasta

- Centro Cultural Barreal

- Salón Cultural de Tamberías

- Centro Integrador Comunitario de Villa Calingasta

  • 4 de septiembre - Jáchal

- Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro

- Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano

- EPET Nº1

- Salón de Turismo Municipal

  • 10 de septiembre - Iglesia

- Bachillerato Columna Cabot

- Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra

image

Para conseguir mayor información sobre la actividad se puede visitar las redes sociales de la Feria Educativa:

Facebook

Instagram

