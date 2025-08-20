"Orgullosa", la gran fiesta de despedida de Giselle Slavutzky que sube a las tablas para compartir más que una obra

San Juan tiene una altísima calidad de artistas y el mismo nivel en creación. Las propuestas y los procesos creativos resultan interesantes, atractivos y logran obtener un producto artístico digno de ser imitado. Precisamente una obra de esas características se estará estrenando este viernes, con la particularidad de ser un estreno de despedida. Así es “Orgullosa” , la obra despedida de la artista sanjuanina Giselle Slavutzky.

En dialogo con Tiempo de San Juan , Giselle comenta que los inicios de la obra, aun sin haber definido la forma que iba a tomar, se remontan al 2021, tras un seminario realizado en la UNSAM en el 2021. “Allí nos proponían una escritura colectiva acerca de hitos o hechos histórico-políticos y lo que resultó fue un texto muy crudo y bizarro sobre el 2001”, comentó. Si bien allí comenzó el proceso, fue rumbo a ser una obra a principios del 2024, cuando comenzó a compartir e intercambiar opiniones y bocetos sobre lo que luego se denominaría “Orgullosa”.

Giselle es reconocida en el ambiente artístico sanjuanino, sobre todo el mundo de la danza. Con un amplio conocimiento en diversas disciplinas, también estuvo en escena en distintos proyectos teatrales desde hace años. Orgullosa es su obra de despedida de las tablas.

SaveClip.App_532075301_18041549672659175_8819624420393425856_n

Señala que en parte la decisión fue tomada por cansancio. Al respecto comenta: “El hastío, la sensación de no poder más con el mundo, es un estado que me invade desde hace algunos años”. Hace dos años, releyendo aquel texto que habían desarrollado en el seminario, descubre que el cansancio no era particular, sino más general. En un contexto de cambio político donde las acciones de la cultura independiente comenzaron a estar en mayor riesgo, esa escritura mutó con un sentimiento catárquico acompañando, decantando en “Orgullosa”.

Como se trata de la despedida de Giselle, quiso hacer algo especial. Y eso es lo que hay detrás de esta propuesta, en donde el espectador se va a topar con una gran fiesta de despedida donde no faltarán el humor, la rareza, la incomodidad, vergüenza ajena, disfrute y risas aseguradas.

A eso se suma un condimento más que especial: el gran banquete popular. “Creo que una de las problemáticas más duras que nos afectan como humanidad son el hambre y la escasez de alimentos. Y por eso también considero que hacerle una comida a alguien es un acto puro de amor. Así lo recibo y así lo comparto. Muy pocas personas han recibido ese amor de mi parte. Y esta obra es la oportunidad para agasajar a todxs aquellxs a quienes aún no les pude cocinar”, explica.

También hay un guiño especial para los amantes del futbol y sobre todo para los fanáticos del verdinegro. Pero para descubrirlo, hay que ver la obra.

Embed - Orgullosa on Instagram: "En un mundo hecho de desechos, una mujer baila, canta y cocina Una obra de danza-teatro-música para pensar lo que arde, lo que duele y lo que resiste En escena @giselleslavutzky @martincastromeglioli @pepeblasco.sj La hinchada no abandona ESTRENO MUNDIAL Viernes 22 de agosto, 21 hs @cooperativateateodeartedesanjuan ¡Vení con hambre! #orgullosa #estreno #sanjuanargentina" View this post on Instagram A post shared by Orgullosa (@orgullosa_obra)

Giselle estará acompañada por Martín Casto meglioli y Pepe Blasco, en una propuesta que combina el pulso popular con una mirada crítica y profundamente contemporánea a ritmo de cumbia, boleros y rock.

“Orgullosa invita al público a vivir la experiencia compartiendo cercanía, música y aromas. Entre risas, tragedia y fuego, la obra celebra la desobediencia, la memoria y el poder de lo colectivo”, señalan.

La cita es este viernes 22 de agosto a las 21 horas, en la Cooperativa Teatro de Arte de San Juan (Bernardo O'Higgins 501). La entrada general se podrá conseguir en $10.000 y hay anticipadas con descuentos y promociones que se pueden consultar en las redes sociales de la obra @orgullosa_obra.