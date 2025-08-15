Delincuentes mataron a una mujer al frente de su hijo: "Nos arruinaron la vida"

Una mujer fue asesinada delante de su hijo en un violento intento de robo . Tres delincuentes quisieron robarle el auto y le pegaron un tiro cerca del hombro izquierdo . El dramático episodio ocurrió durante la tarde de ayer, minutos después de las 18, en Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza.

Rita Suárez , de 47 años, estaba estacionada en la esquina de Juan Florio y Miró, esperando que su hija saliera de una clase particular de canto cuando fue sorprendida por los ladrones. Su hijo, de 15 años, estaba en el asiento trasero y presenció el ataque . Una vecina relató cuál fue la desesperada reacción del chico después de que su mamá recibiera el disparo.

“Yo estaba acostada, escuché un tiro y gritos y cuando salí me encontré con que le habían disparado a la señora. Ella estaba adentro del auto, de costado, no llegó ni siquiera a sacarse el cinturón de seguridad“, contó la mujer sobre el momento en el que pasó todo.

La vecina dijo que el hijo de la víctima estaba desesperado y pedía ayuda: “No pudimos hablar mucho con él porque estaba muy alterado. Estaba a los gritos pidiendo por favor que se llame a la ambulancia“, recordó. Las personas que se acercaron a la escena intentaron calmarlo, pero fue imposible: “No es nada fácil ver a tu mamá en esa situación”, lamentó.

Otra testigo relató que el chico no paraba de gritar: “¡Hijos de p... nos arruinaron la vida!" y repetía “¡ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!“, mientras lloraba. ”Es muy fuerte, muy triste, encontrarte con una persona en ese estado y ver al hijo así“, agregó.

Si bien llamaron a la Policía y a la ambulancia rápidamente, la ayuda tardó en llegar: “La Policía habrá tardado 20 minutos y la ambulancia nunca llegó“, remarcó la primera vecina. Como la mujer estaba en una situación crítica, decidieron trasladarla por sus propios medios: “Uno de los vecinos la cargó en la camioneta y la llevó para que la atiendan”. Pero lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, murió.

Una vecina pudo identificar a los ladrones por cómo estaban vestidos: “Uno estaba con una campera plateada, otro con una campera blanca y otro con una campera negra. Otro vecino los ve caminando a los tres y hace la denuncia”, reveló.

La Policía logró identificarlos: dos de ellos eran menores de edad y uno era mayor. Dos fueron detenidos, mientras que uno de los menores continúa prófugo. Se trata de Máximo Leguizamón, de 17 años, quien hizo una compra en un supermercado chino ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque.

El joven se llevó un agua mineral y pagó con su cuenta de billetera virtual. Ahí tenía registrado todos sus datos personales, incluido su domicilio. Durante la noche de este jueves hicieron un allanamiento en su casa, ubicada en Rafael Castillo, pero no estaba allí. En el lugar encontraron ropa manchada con sangre, el arma que usó en el crimen -una Bersa calibre 38-, y 50 municiones.

