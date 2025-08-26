Encuentran una computadora que había sido robada de un centro de rehabilitación en Caucete

Un hallazgo inesperado en plena vía pública terminó arrojando luz sobre un robo que hubo en la comunidad de Caucete. Personal de la Brigada de Investigaciones Este encontró, en medio de basura y envuelta entre sábanas , una computadora completa que resultó ser la misma que había sido denunciada como robada semanas atrás en el Centro de Acompañamiento de los Consumos Problemáticos, ubicado en el barrio Pie de Palo.

El operativo se realizó en la intersección de Calle Rastreador Calívar y Calle Enfermera Medina, donde los efectivos advirtieron la presencia de un equipo informático abandonado. Tras la verificación, se constató que se trataba de un gabinete acompañado de un monitor, teclado y mouse.

La computadora había sido sustraída a principios de este mes, cuando delincuentes forzaron una ventana del centro de rehabilitación en horas de la madrugada. Desde entonces, la institución había radicado la denuncia y el hecho estaba en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Temas Caucete