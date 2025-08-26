Un fuerte choque entre una camioneta Toyota y un Uber dejó a dos niñas y dos adultos heridos

Un accidente ocurrido durante la mañana de este martes en Rawson dejó tres personas heridas, entre ellas, un bebé.

Alrededor de las 11 de este martes se produjo un violento choque entre dos vehículos en una transitada y conflictiva esquina de Rawson, que dejó como saldo cuatro personas heridas. Según las primeras informaciones, entre los afectados se encuentran una beba de 7 meses y su hermanita de 10 años.

De acuerdo con datos preliminares brindados por fuentes policiales, el accidente ocurrió en la intersección de calles Chacabuco y Salvador María del Carril y los vehículos involucrados fueron un automóvil de marca Renault que funciona como Uber y una camioneta marca Toyota.

image

El impacto fue tan fuerte que las personas que viajaban en el vehículo de menor porte, entre las que estaban el conductor, una mujer y sus hijas perqueñas, sufieron fuerte golpes y debieron ser socorridos de urgencia. Todos fueron trasladados al hospital.

image

Por el momento, personal policial trabaja en la zona para determinar las causas del siniestro, mientras se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los involucrados.